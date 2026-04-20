قيادات رياضية سعودية تؤكد على دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار الرياضي وتحويل المواهب إلى صناعة احترافية

استعرض منتدى الاستثمار الرياضي بالرياض سبل تطوير القطاع الرياضي، بمشاركة رؤساء اتحادات ومسؤولين أكدوا على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للوصول للمنافسة العالمية وتنمية المواهب الشابة.

شهد منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض نقاشات مكثفة ومحورية حول مستقبل الصناعة الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث أكد نخبة من القيادات الرياضية والمسؤولين على التحول الجذري في مفهوم ال رياضة ، من كونها نشاطاً ترفيهياً أو هواية فردية إلى قطاع اقتصادي استراتيجي يتطلب تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص. في هذا السياق، شدد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، على أن القطاع الخاص أصبح شريكاً لا غنى عنه لتحقيق القفزات النوعية المأمولة.

وأشار سموه إلى أن حجم قاعدة اللاعبين المحترفين تحت مظلة الاتحاد وصل إلى أكثر من 1.2 مليون لاعب، مؤكداً أن الخطوة القادمة تستوجب ضخ استثمارات نوعية تمكن هؤلاء اللاعبين من الانتقال من مرحلة التنافس المحلي إلى المنافسة في المحافل العالمية، وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لرأس المال. من جانبه، أوضح الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، أن النمو الرياضي لا يمكن أن يكتمل أضلاعه دون دعم مستدام من القطاع الخاص، مشيراً إلى النجاحات التي تحققت في قطاع الغوص حيث وصل عدد الرخص الممنوحة للمواطنين إلى 50 ألف رخصة، بعد جهود حثيثة لتذليل العقبات. وفي ذات الإطار، استعرض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن ناصر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الأثر الإيجابي للاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، لافتاً إلى وصول عدد اللاعبين المحترفين في اللعبة إلى 6 آلاف لاعب، مع تحقيق مستهدفات طموحة فاقت التوقعات بنسبة 150 في المائة. وأكد أن هذه الأرقام تعكس بوضوح مدى جدوى الاستثمار الرياضي في صقل المواهب الوطنية وتطوير الأداء الاحترافي وفق معايير عالمية. من ناحية أخرى، لا يقتصر الاستثمار الرياضي على الاتحادات فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية. فقد أوضح الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، أن النادي يعمل بشكل حثيث على تعزيز التعاون مع قطاعات حكومية حيوية كوزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه، بهدف خلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في تعزيز البنية التحتية لرياضة الفروسية. وبالتوازي مع هذه الجهود، أكد الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك، خلال مشاركته في المنتدى، أن المؤسسة تتبنى رؤية شمولية للرياضة كجزء من منظومة تمكين الشباب، حيث يتم العمل على بناء مسارات احترافية للموهوبين بدءاً من سن السابعة وحتى السابعة عشرة في رياضات متنوعة مثل كرة القدم والسباحة، مما يضمن استمرارية تدفق المواهب وتطويرها في بيئة احترافية متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة وصناعة اقتصاد رياضي مزدهر





