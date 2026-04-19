قيادي بحزب الله: نرفض القتال الداخلي ولا نسمح لإسرائيل بالعودة لما قبل 2 مارس، والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان

أكد قيادي في حزب الله رفض الحزب لأي مواجهة داخلية ولعودة إسرائيل لما قبل 2 مارس، بينما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، مدعياً تدمير بنى تحتية لحزب الله وحماية بلداته، وسط اتهامات متبادلة حول إطلاق النار على قوات اليونيفيل وإحباط مخطط تخريبي في سوريا.

أكد قيادي في حزب الله في تصريح لوكالة سبوتنيك أن الحزب لا يسعى إلى معركة داخلية لبنانية، مشدداً على رفضهم السماح ل إسرائيل بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 2 مارس. وأوضح القيادي أن الجيش ال إسرائيل ي عمد إلى توسيع نطاق خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان ، حيث تعمل قواته حالياً بهدف منع أي تهديد مباشر قد ينبعث من قبل حزب الله تجاه البلدات الواقعة في شمال إسرائيل .

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن خمس فرق عسكرية إسرائيلية تعمل جنباً إلى جنب مع قوات سلاح البحرية على نحو متزامن جنوب خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وتتركز مهام هذه القوات على تدمير البنى التحتية التي يمتلكها حزب الله في تلك المنطقة، بهدف القضاء على أي تهديد مباشر قد تشكله على بلدات الشمال الإسرائيلي. من جانبه، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي ينتشر حالياً في المنطقة الأمنية المحددة في لبنان، والتي تمتد حتى خط الصواريخ المضادة للدروع. ويبلغ عمق هذه المنطقة عشرة كيلومترات، وتمتد من الشريط الساحلي غرباً وصولاً إلى مشارف جبل الشيخ شرقاً. وأضاف كاتس أن الجنود الإسرائيليين الذين يسيطرون على هذا الخط يدافعون عن البلدات الإسرائيلية ضد أي تهديد مباشر، سواء كان ذلك يتمثل في عمليات تسلل أو إطلاق صواريخ مضادة للدروع. وتابع الوزير الإسرائيلي بأنهم يواصلون العمل على إحباط التهديدات وتدمير البنى التحتية التي يوصفها بأنها "إرهابية" في المنطقة. كما أشار إلى أنه وجه، بالتعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي للعمل بكامل قوته، براً وجواً، حتى خلال فترات وقف إطلاق النار، وذلك لحماية الجنود الإسرائيليين المنتشرين في لبنان من أي مخاطر محتملة. في تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن معلومات استخباراتية لديه تؤكد قيام حزب الله بإطلاق النار باتجاه عناصر قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار. هذا الادعاء يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بوقف الأعمال العدائية ومدى فعالية قوات اليونيفيل في تأمين المنطقة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بحزب الله، وذلك في عملية مشتركة بين الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة. هذا الحدث يشير إلى تورط مزعوم لحزب الله في أنشطة تتجاوز حدوده الجغرافية المباشرة. كما كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الساعات الـ24 التي سبقت وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً عزمه على مواصلة عملياته "لتطهير المنطقة" الخاضعة لسيطرته في جنوب لبنان. هذه التصريحات تعكس استمرار التوتر والعمليات العسكرية في المنطقة، مع استمرار تبادل الاتهامات وتكثيف التحركات العسكرية من قبل الطرفين





