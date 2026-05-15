قوقل تكشف عن أدوات جديدة لحماية نظام أندرويد وتواجه عمليات الاحتيال الإلكترونية

تحتفل «قوقل» بتقديم مجموعة جديدة من الأدوات الأمنية والخصوصية لنظام أندرويد خلال مؤتمر Google I/O 2026، مع التركيز على مكافحة عمليات الاحتيال الإلكترونية وسرقة الهواتف ومكافحة التطبيقات الخبيثة. وتستعد الشركة لإطلاق ميزة جديدة لمكافحة مكالمات الاحتيال المصرفية، حيث تعتمد على رصد الأرقام التي تنتحل صفة البنوك والمؤسسات المالية. وعند اكتشاف محاولة انتحال، تُنهي الميزة المكالمة تلقائياً، وتعرض تنبيهاً للمستخدم يفيد بأن المكالمة قد تكون احتيالية. وتعاونت الشركة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لتفعيل النظام الجديد، وتصل الميزة خلال الأسابيع القادمة إلى الهواتف العاملة بنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث.

