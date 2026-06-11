قوة دفاع البحرين تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات وتعلن حالة الاستنفار القصوى

بيان تفصيلي من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حول اعتراض اعتداءات إيرانية استهدفت المدنيين، مع تحذيرات من مخلفات الهجمات وتأكيد على الجاهزية القتالية الكاملة.

في بيان رسمي عكس حالة التأهب القصوى التي تعيشها المملكة، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تعرض البلاد لسلسلة من الاعتداءات الجوية الممنهجة التي شنتها الجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث استهدفت هذه الهجمات بشكل مباشر ومقصود المناطق المأهولة بالسكان والمدنيين في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات تمت باستخدام ترسانة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها في محاولة لزعزعة الاستقرار والأمن الوطني. إلا أن اليقظة العالية والاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها رجال الدفاع الجوي البحريني أدت إلى التصدي الناجح لهذه الهجمات، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي المتطورة من اعتراض وتدمير عدد كبير من تلك الصواريخ والمسيرات قبل وصولها إلى أهدافها، مما حال دون وقوع خسائر بشرية أو مادية جسيمة، وهو ما يبرهن على الكفاءة القتالية والتقنية العالية التي تمتلكها القوات المسلحة البحرينية في مواجهة التهديدات الخارجية المعقدة.

وفي إطار تعزيز التدابير الأمنية والوقائية، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها رفعت حالة الجاهزية القتالية لجميع وحداتها وأسلحتها إلى أعلى درجات الاستعداد الدفاعي، لضمان الاستجابة الفورية لأي تهديد محتمل وحماية السيادة الوطنية والممتلكات العامة والخاصة. وفي هذا السياق، وجهت القيادة العامة نداءً عاجلاً وهاماً إلى جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، وتحذرت بشدة من الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون سقطت في المناطق السكنية أو المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأجسام هي عبارة عن مخلفات وحطام ناتج عن الاعتداءات الإيرانية، وقد تكون خطيرة أو تحتوي على مواد متفجرة غير منفجرة.

وشددت القيادة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه للجهات المختصة، مؤكدة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية يتواجدون في حالة استنفار كامل وجاهزية فنية تامة للتعامل الآمن والسريع مع هذه المخلفات وتطهير المناطق المتضررة، وذلك لضمان السلامة العامة ومنع وقوع أي حوادث عرضية قد تهدد حياة الأبرياء. وعلى الصعيد القانوني والدولي، وجهت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين انتقادات لاذعة لهذا النهج العدائي، معتبرة أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي الإنساني ولجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحرم استهداف غير المقاتلين في النزاعات.

وأشارت القيادة إلى أن هذه الممارسات تعكس استهتاراً بالمعايير الأخلاقية والقانونية العالمية. واختتمت القيادة العامة بيانها بالتعبير عن فخرها واعتزازها العميق بالروح القتالية العالية والشجاعة التي يظهرها رجال قوة دفاع البحرين البواسل، الذين يقفون سداً منيعاً في وجه أي عدوان، مؤكدة أن يقظتهم الرفيعة وتفانيهم في أداء واجبهم المقدس في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه هو الضمانة الأساسية لاستمرار الأمن والأمان في المملكة، وأن القوات المسلحة ستظل دائماً على أهبة الاستعداد لردع أي محاولة للنيل من أمن واستقرار البحرين مهما كانت التحديات





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