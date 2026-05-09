قوات الأمن البيئي تحبط مخالفات لنظام البيئة وتطالب بالإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية

تقوم القوات الخاصة للأمن البيئي بتطبيق العقوبات على المواطنين المخالفين لنظام البيئة، حيث ضبطت مواطنين لرعي الإبل في مناطق محظور الرعي فيها ومخالفة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها. كما تدعو القوات إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، حيث ستتعامل القوات مع جميع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

الخلاصة: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، أحدهما لرعي 10 متون من الإبل في مناطق محظور الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، والآخر لإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة حائل.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وغرامات تصل إلى 3000 ريال. تدعو القوات إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة. في منطقة حائل، ضبطت القوات أيضًا مواطنًا لم يلتزم بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، حيث تصل عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة إلى 3,000 ريال. تدعو القوات إلى أهمية المحافظة على البيئة والالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Environment Environment Protection Environmental Crimes Environmental Regulations Environmental Violations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

911 بدلا من 999 في المدينة المنورةبدأ في المدينة المنورة تلقي بلاغات الطوارئ على رقم الطواري الموحد 911 بدلًا من الرقم 999، لتدخل المدينة كرابع منطقة في هذه المنظومة الأمنية، بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة...

Read more »

Infinix Note 40 Pro 5G مركز الألعاب القوي بسعر منخفض يبلغ 999 ريالا سعوديا!Infinix Note 40 Pro 5G - مركز الألعاب القوي بسعر منخفض يبلغ 999 ريالا سعوديا!

Read more »

ضبط 996 متسللاً حاولوا عبور الحدود السعوديةضبط 996 متسللاً حاولوا عبور الحدود السعودية

Read more »

وزارة الداخلية تدعو للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحجدعت وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية...

Read more »

«الغذاء والدواء» تضبط 996 منشأة مخالفة«الغذاء والدواء» تضبط 996 منشأة مخالفة

Read more »

أفراد ينقلون مخالفي نظام أمن الحدود على متن مركبات يمنونغرامًا سجنا يصل إلى 15 عامًا وغرامة مليون ريالتم القبض على مواطن لنقله في مركبة (4) مخالفين لنظام أمن الحدود، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وأودع المخالفون موقفا قبل الاستكمال لاحقاً. في حالة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالموظفين والمنظمة azzhrdrds عمل الحدود أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم، يتعرض الشخص للعقوبات المدرجة في البيان. تم التأكيد بأنه يضر بالأخلاق والأمانة ترتيب توصية لتقديم البلاغات في وقت مبكر من الرقم التالي: (911) في (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية) و (999) و(996) في بقية المناطق المكتفى بها.

Read more »