قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنا في جنوب سوريا وتتوغل في قرى القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنا في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وسط توغل عسكري في المنطقة. وتأتي هذه الحادثة في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد سكان المنطقة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قوات الاحتلال ال إسرائيل ي نفذت عملية اعتقال، الجمعة، ضد مواطن في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت الوكالة أن قوة عسكرية إسرائيل ية مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت باتجاه القرية، حيث اعترضت طريق عدد من رعاة الأغنام واعتقلت أحدهم، في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد سكان المنطقة.

وأضافت الوكالة أن القوة الإسرائيلية توغلت أيضا باتجاه قرية الرزانية، حيث أقامت حاجزا على مفرق القرية المؤدي إلى صيدا الجولان، قبل أن تنسحب من المنطقة. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانبين الإسرائيلي أو السوري على الحادثة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، كما تؤكد السلطات في دمشق. وخلال الأشهر الأخيرة، شهد جنوب سوريا تكرارا للانتهاكات الإسرائيلية بشكل شبه يومي، وشملت هذه الانتهاكات حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قال إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرار إسرائيل على الوجود في الأراضي السورية. وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه التوترات بين الجانبين، وسط مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة. وتؤكد مصادر محلية أن هذه الانتهاكات تشكل تحديا كبيرا للأمن والاستقرار في جنوب سوريا، حيث يعيش السكان في حالة من الخوف والقلق بسبب التواجد العسكري الإسرائيلي المتزايد في المنطقة.

كما أن هذه الأعمال تعكس استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في فرض سيطرتها على الأراضي السورية، رغم معارضة المجتمع الدولي لهذه الممارسات. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية سورية أن القوات الإسرائيلية تستهدف بشكل متكرر المناطق الحدودية، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة. وتعتبر هذه الانتهاكات جزءا من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى فرض سيطرتها على الأراضي السورية، رغم أن هذه السياسات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد مراقبون أن هذه الأعمال تعكس استمرار التوتر بين الجانبين، وسط غياب أي حل سياسي للصراع.

