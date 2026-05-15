قوات الصومالية تنفذ عملية عسكرية مخطلة في بيدوا بعد هجوم مباغت، وتدمير آليات عسكرية ومعدات قتالية

قوات الصومالية تنفذ عملية عسكرية مخططة في بيدوا بعد هجوم مباغت شنّته جماعات خارجة عن القانون ومليشيات متحالفة مع العناصر الإرهابية، أسفرت عن مقتل 50 عنصرًا من الإرهابيين والمليشيات المسلحة الداعمة لهم، وتدمير آليات عسكرية ومعدات قتالية.

وتتهم وزارة الدفاع مليشيات موالية لشخص يدعى عبد العزيز لفتاغرين بالمشاركة في الهجوم المباغت، وتعتبر ذلك تهديدًا للأمن الوطني واستقرار مناطق ولاية جنوب غرب الصومال. لم تعلن القوات المسلحة خسائرها جراء الهجوم، لكنها تعزّز إلى أسر وذوي الجنود الذين قالت إنهم استشهدوا أثناء تصديهم للهجوم. وحذرت من كل من يقدّم الدعم للعناصر الإرهابية أو يوفر لها غطاءً سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات. وتواصل القوات الحكومية منذ يوليو/تموز 2022، بالتعاون مع عشائر مسلحة، عمليات عسكرية ضد حركة الشباب، وأعلنت مقتل المئات من عناصرها واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية عديدة





