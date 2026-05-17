قوات الدفاع الجوي الروسية إسقطت مسيرة أوكرانية تسببت في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد في سيفاستوبول

حكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف أعلن أن شظايا واحدة من 25 مسيرة أوكرانية أسقطتها قوات الدفاع الجوي الروسي تسببت في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد في المدينة. كما تحدث عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية والرد الروسي على ذلك.

وكتب رازفوزاييف على منصة"ماكس": "تواصل قوات الدفاع الجوي ومجموعاتنا النارية المتنقلة في سيفاستوبول صد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. حيث تم إسقاط 25 طائرة مسيّرة فوق مياه البحر ومناطق مختلفة من المدينة.. ألحقت شظايا إحدى المسيّرات التي تم إسقاطها أضرارا بخط كهرباء عالي الجهد، أسفر عن انقطاعات في إمدادات الكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة حاليا"





