قوات إيران مستعدة للرد على أي عدوان - ترامب يؤكد تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إذا أبرمت صفقة معه - ارتفاع الدين العالمي خلال الربع الماضي

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين، أن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة. وقال نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الرئيس الأمريكي ترامب فشل في تحقيق أهدافه تجاه إيران سواء عبر تغيير النظام أو الاستيلاء على اليورانيوم أو السيطرة على مضيق هرمز. ونقلت وكالة"رويترز" عن معهد التمويل الدولي، ارتفاع الدين العالمي خلال الربع الماضي بنحو 4.4 تريليونات دولار ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 353 تريليون دولار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلطات الولايات المتحدة ستخفف العقوبات المفروضة على إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين، أن القوات الإيرانية مستعدة لل رد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة. وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة"إكس":"‏قواتنا المسلحة مستعدة لل رد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة".

نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیده‌اند. ترامب فشل في تحقيق أهدافه وشدد على أن أي هجوم محتمل سيواجه رد يفوق توقعات الخصوم، في إشارة إلى جاهزية القوات البحرية للتعامل مع أي تصعيد في المنطقة.

قال نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الرئيس الأمريكي ترامب فشل في تحقيق أهدافه تجاه إيران سواء عبر تغيير النظام أو الاستيلاء على اليورانيوم أو السيطرة على مضيق هرمز. نقلت وكالة"رويترز" عن معهد التمويل الدولي، ارتفاع الدين العالمي خلال الربع الماضي بنحو 4.4 تريليونات دولار ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 353 تريليون دولار.

ترامب يؤكد تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إذا أبرمت صفقة معه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلطات الولايات المتحدة ستخفف العقوبات المفروضة على إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. شددت بعثة إيران في الأمم المتحدة في بيان، مساء الأربعاء، على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب ورفع الحصار واستعادة حركة الملاحة الطبيعية.





