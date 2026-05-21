قوات أمن الحج جاهزة لتنفيذ خطط موسم حج 1447هـ

قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة. عبد العزيز بن سعود يدشن المركز الرقمي للعمليات الأمنية بمقر وزارة الداخلية في جدة. وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام 1447هـ، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في الحج بمكة المكرمة.

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ الخطط الميدانية والتنظيمية المعتمدة لموسم حج هذا العام 1447هـ، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة في الحج بمكة المكرمة. وأكد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخّرت جميع الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، حتى أصبحت المملكة أنموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود البشرية، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية التي تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة





تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى خمس دقائق خلال موسم حج 1447 هـأكد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، على تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر إلى 15 دقيقة، فيما قلصت مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى خمس دقائق، وذلك بتوجيه من الوزارة لتحسين ظروف الحجاج.

مجموعة stc تكفّل جاهزيتها لنمو temporada حجّة 1447 هـ وتحسين جودة الخدمةشركة stc بالقطاع الخاص للتحول الرقمي، أكملت تجهيزاتها لمرير الحج 1447هـ، وذلك بتخصيص خطة تشغيلية متكاملة لتحسين كفاءة الشبكة وتوسيع نطاق التغطية في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة. تضمنت هذه الجهود تحسين البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات والحلول الذكية، لتوفير خدمة اتصال موثوقة وآمنة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

Minister of Interior Visits Ready Hajj InfrastructurePrince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, the Minister of Interior and Chairman of the Supreme Hajj Committee, visited various developmental projects and health and service facilities in the holy sites. He inspected the readiness of these projects to ensure they meet the requirements for the Hajj season of 1447.

«هيئة النقل»: حجز 1047 مركبة لنقل الركاب بصورة غير نظاميةأكدت الهيئة العامة للنقل مواصلة جهودها الرقابية المكثفة خلال موسم حج 1447 لضبط...

