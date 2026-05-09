قناة أخبار عربية - كأس آسيا السعودية 2027: أبرز الحقائق والأرقام المتعلقة بالبطولة

تتجه أنظار عشاق الكرة اﻵسيوية نحو قصر سلوى التاريخي بالدرعية عند تمام الساعة الـ9:00 من مساء اليوم (السبت)؛ لمتابعة قرعة كأس آسيا السعودية 2027. وقبل إجراء القرعة المُرتقبة التي ستوزع خلالها المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، استعرض الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الحقائق والأرقام المُتعلقة بدرة بطولات القارة.

وقبل إجراء القرعة المُرتقبة التي ستوزع خلالها المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، استعرض الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الحقائق والأرقام المُتعلقة بدرة بطولات القارة. ستكون هذه المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة كأس آسيا في المملكة العربية السعودية، لتصبح الدولة الـ18، التي تستضيف نهائيات هذه البطولة. يسجل المنتخب الإيراني ومنتخب جمهورية كوريا مشاركتهما الـ16 في بطولة كأس آسيا، وهو الرقم الأعلى لأي منتخب. وتأتي الصين في المركز الثالث، إذ ستكون نسخة السعودية 2027 هي المشاركة الـ14 لها.

بما في ذلك النسخة القادمة، تأهلت إيران لـ16 بطولة متتالية منذ ظهورها الأول في نسخة 1968. وتليها الصين بـ14 مشاركة متتالية، إذ تأهلت أيضاً لكل نسخة منذ ظهورها الأول عام 1976. سبق لجميع المنتخبات الـ23 المتأهلة، إضافة إلى المنتخبين المُتبقيين اللذين لا تزال لديهما فرصة التأهل (لبنان واليمن)، المشاركة في هذه البطولة من قبل. وهذا يجعل نسخة السعودية 2027 هي النسخة الثالثة فقط التي تمتلك فيها جميع المنتخبات المشاركة خبرة سابقة في كأس آسيا (بعد نسختي 1992 و2011).

لا يوجد منتخب حقق لقب كأس آسيا أكثر من اليابان (4 مرات). فيما رفعت السعودية وإيران الكأس ثلاثاً لكل منهما. وكان آخر تتويج لليابان في عام 2011، وللسعودية في عام 1996، ولإيران في عام 1976. تُعد إيران (ثلاث مرات) وقطر (مرتان) المنتخبين الوحيدين اللذين وصلا إلى نهائي كأس آسيا في أكثر من نسخة دون خسارة؛ كما يمتلك العراق سجلاً مثالياً بنسبة نجاح 100%، إذ فاز باللقب في المرة الوحيدة التي وصل فيها إلى النهائي عام 2007 دون خسارة.

تدخل قطر البطولة بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها بنسختي 2019 و2023، لتصبح خامس منتخب يحقق اللقب مرتين متتالية بعد جمهورية كوريا، إيران، السعودية، واليابان. وتنفرد إيران بكونها الوحيدة التي حققت اللقب ثلاثاً متتالية (1968، 1972، 1976).8 نسخ من أصل 18 نسخة سابقة لكأس آسيا فاز بها المنتخب المُضيف، وكان آخرها قطر في نسخة 2023. وتعد إيران المنتخب الوحيد الذي فاز بالبطولة كمُضيف أكثر من مرة (1968 و1976).

كما وصل المستضيف على الأقل إلى الدور قبل النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة، ونجح في حصد اللقب في اثنتين منها (قطر 2023 وأستراليا 2015)، بينما كانت قطر (في 2011) هي آخر منتخب مُستضيف لا يصل إلى المربع الذهبي. حُسم نهائي كأس آسيا من خلال ركلات الترجيح في مرتين فقط، وتوّج المنتخب السعودي باللقب في كلتيهما (4-3 أمام جمهورية كوريا عام 1988، و4-2 أمام الإمارات عام 1996).

وصل المنتخب السعودي إلى نهائي البطولة 6 مرات، وهو الرقم الأعلى من أي منتخب، إذ فاز باللقب ثلاثاً وحل وصيفاً ثلاثاً. اليابان فقط (4 ألقاب) تتفوق عليه في عدد التتويجات، كما أن جمهورية كوريا (4 مرات) تتفوق عليه في عدد مرات الحصول على المركز الثاني. إيران (74 مباراة) وجمهورية كوريا (73 مباراة) هما المنتخبان الوحيدان اللذان خاضا أكثر من 70 مباراة في تاريخ كأس آسيا.

وبينما تُعد إيران الأكثر فوزاً في المباريات (باستثناء ركلات الترجيح) بـ45 فوزاً، فإن الصين هي الأكثر خسارة (باستثناء ركلات الترجيح) بـ21 خسارة. لم يسجل أي فريق أهدافاً في نسخة واحدة أكثر من اليابان (21 هدفاً في عام 2000). وتُعد إيران المنتخب الوحيد الذي أنهى نسخة كاملة من البطولة دون استقبال أي هدف، وذلك في عام 1976. حافظت قطر على نظافة شباكها في 6 مباريات عام 2019، وهو الرقم القياسي لأي منتخب في نسخة واحدة.

أما على مدار تاريخ البطولة، فلا يوجد منتخب حافظ على نظافة شباكه أكثر من إيران (39 مباراة). يُعتبر القطري المعز علي (11 هدفاً) اللاعب الوحيد المستمر في اللعب الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في تاريخ كأس آسيا، ويسبقه فقط الإيراني علي دائي (14 هدفاً). كما يبرز مهاجم جمهورية كوريا لي دونغ-غوك برصيد 10 أهداف.

توّج القطري أكرم عفيف هدّافاً لنسخة 2023 بـ8 أهداف، وهو ثاني أعلى رصيد من الأهداف يُسجله لاعب في نسخة واحدة بالتساوي مع الإيراني دائي (8 أهداف عام 1996). ويتصدر القائمة زميله المعز علي الذي سجل 9 أهداف في نسخة 2019





