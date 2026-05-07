قمع حقوق الأفراد في تونس: تعليق نشاط 'محامون بلا حدود' و'رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان' ووقف صحافي بسبب انتقادات للقضاء

قال فولكر تورك إن 'القمع والقيود المستمرة' على الحيز المدني في تونس تقوض 'حقوق الأفراد المكفولة دستوريا ودوليا بشكل خطير'. وجاء ذلك بعدما علقت السلطات التونسية هذا الأسبوع لمدة شهر نشاط الفرع المحلي لمنظمة 'محامون بلا حدود' الدولية غير الحكومية، وذلك بعد أيام من تعليق مماثل لنشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أوقف الصحافي التونسي زياد الهاني بعدما انتقد قرارات القضاء ضد إعلاميين والقضاة الذين أصدروا الأحكام، واتُهم ب'الإساءة للغير'. وقد دقت نقابات صحفية محلية ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد رصد مزيد من التدهور في حرية الصحافة في كل من اليمن وتونس. وقد أوقت السلطات القضائية في تونس نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر. وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل منظمات مجتمع مدني مثيرةً انتقادات بشأن الحريات العامة.

وأبلغت منظمة 'محامون بلا حدود' وكالة فرانس برس أنها تلقت قرارا بتعليق نشاطها، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الأسباب. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن السلطات التونسية كثيرا ما ترتكز على مخالفات تتصل بالتمويل والتدقيق المالي لتعليق نشاط منظمات المجتمع المدني. كما أوقف الصحافي التونسي زياد الهاني بعدما انتقد قرارات القضاء ضد إعلاميين والقضاة الذين أصدروا الأحكام، واتُهم ب'الإساءة للغير'.

وقال محاميه إن الهاني لا يزال موقوفا على ذمة القضية، مضيفا أن 28 صحافيا آخر أوقفوا العام الماضي، وحُكم عليهم بأحكام سجن متفاوتة على خلفية أنشطتهم المهنية. وأضاف فولكر تورك 'أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب التعبير عن آرائهم المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود المفروضة على الحريات الأساسية'.

ويتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الحيز المدني، وإصلاحا تشريعا شاملا قائما على الحقوق، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما دقت نقابات صحفية محلية ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد رصد مزيد من التدهور في حرية الصحافة في كل من اليمن وتونس. وقد أوقت السلطات القضائية في تونس نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر. وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل منظمات مجتمع مدني مثيرةً انتقادات بشأن الحريات العامة.

