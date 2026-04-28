قمة جدة الخليجية التشاورية تؤكد على الوحدة والتكامل لمواجهة التحديات

استضافة المملكة العربية السعودية للقمة الخليجية التشاورية في جدة تعكس التزامها بتعزيز العمل المشترك والتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على رفض استخدام الأراضي الخليجية كمنصة لأعمال عدائية.

استضافت المملكة العربية السعودية قمة خليجية تشاورية في جدة، مؤكدةً التزامها الراسخ بتعزيز العمل الخليجي المشترك. ترأس القمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يواصل جهوده لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة.

تأتي هذه القمة في ظل تطورات إقليمية وعالمية متسارعة، مما يستدعي تنسيقاً خليجياً رفيع المستوى لتطوير آليات استجابة مشتركة للأزمات. أكدت دول المجلس رفضها القاطع لاستخدام أراضيها كمنصة لأي أعمال عدائية ضد إيران، مع إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها ودول المجلس الأخرى، والتي استهدفت البنية التحتية المدنية والعسكرية. شددت المملكة على أن أمنها وأمن دول المجلس وحدة لا تنفصم، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع.

وقد رحبت المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي أدانت فيه الهجمات الإيرانية. كما أكدت المملكة على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان استقرار سلاسل الإمداد والطاقة العالمية، وقدمت تسهيلات لوجستية لدعم حركة التجارة. أظهرت دول المجلس تناغماً اقتصادياً ملحوظاً في مواجهة هذه التحديات، حيث استمرت المملكة في دورها المحوري في تأمين إمدادات الطاقة العالمية. وقد برهنت دول المجلس على كفاءة عالية في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، مع اعتراض نسبة كبيرة من هذه الهجمات.

كما رحبت دول المجلس بجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، مؤكدة دعمها لأي مسار يؤدي إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. تؤكد قمة جدة على التزام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ببناء منظومة خليجية أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة الأزمات، من خلال تكامل استراتيجي يحمي المصالح المشتركة ويواجه التحديات الإقليمية والدولية





