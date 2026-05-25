لقاء رفيع المستوى في بكين يجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لبحث سبل إنهاء النزاعات الإقليمية ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال مبادرات دبلوماسية مشتركة.

شهدت العاصمة الصين ية بكين تحركاً دبلوماسياً رفيع المستوى تمثل في استقبال الرئيس الصين ي شي جينبينغ لرئيس الوزراء ال باكستان ي شهباز شريف في قاعة الشعب الكبرى. هذا اللقاء لم يكن مجرد زيارة بروتوكولية بل جاء في توقيت حساس للغاية يتسم بالتوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تسعى القوى الكبرى والإقليمية إلى إيجاد مخرج للأزمات الدامية.

وقد سبقت هذه القمة مباحثات معمقة أجراها شريف مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، مما يعكس رغبة البلدين في تنسيق المواقف على كافة المستويات الإدارية والسياسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة. تضمنت الزيارة حضوراً عسكرياً واستخباراتياً بارزاً، حيث رافق رئيس الوزراء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يلعب دوراً محورياً كمفاوض رئيسي في القنوات الدبلوماسية التي تربط بين الولايات المتحدة وإيران.

هذا الحضور يبرهن على أن التعاون الصيني الباكستاني يتجاوز الجوانب الاقتصادية ليصل إلى عمق الملفات الأمنية والاستراتيجية الدولية. وقد أعرب الجانب الصيني بوضوح عن نيته الصادقة في التعاون مع إسلام آباد للإسهام بشكل إيجابي في استعادة السلم والأمان في الشرق الأوسط في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً أن الاستقرار في تلك المنطقة هو مفتاح الاستقرار العالمي وتدفق التجارة الدولية وضمان أمن الطاقة في الأسواق العالمية.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء شهباز شريف على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين بكين وإسلام آباد لضمان وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء في المناطق المتنازعة بالشرق الأوسط. وأعلن شريف عن تأييد باكستان الكامل للأجندة التي طرحها الرئيس شي جينبينغ والمكونة من أربع نقاط أساسية تهدف إلى النهوض بالسلام الإقليمي وتعزيز التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، كشف شريف عن وجود برنامج عملي يتكون من خمس نقاط تم الاتفاق عليه بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الصيني، وهو برنامج يهدف إلى تفعيل آليات وقف إطلاق النار، مما يعطي انطباعاً بأن هناك خطة عمل تنفيذية مدروسة وليست مجرد تفاهمات عامة أو وعود دبلوماسية. لم يغفل اللقاء الحديث عن التداعيات الاقتصادية الوخيمة التي خلفتها الأزمات في الشرق الأوسط، حيث أشار شهباز شريف إلى أن الاضطرابات الراهنة لم تؤثر فقط على الاقتصاد العالمي بشكل عام، بل امتدت آثارها لتطال الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني أصلاً من تحديات هيكلية صعبة.

وأكد أن العالم يمر بمرحلة حرجة تتطلب من الدول تبني سياسات حكيمة ومسؤولة بعيداً عن التصعيد. وفي هذا الصدد، استعرض شريف الدور المخلص الذي لعبته باكستان في تسهيل الاتصالات بين واشنطن وطهران، وهو ما يعزز من مكانة إسلام آباد كجسر تواصل في واحدة من أكثر العلاقات تعقيداً في العصر الحديث. وبالتوازي مع هذه الجهود الدبلوماسية، تبرز أهمية التوجه الاستراتيجي الصيني في تعميق العلاقات الثنائية مع باكستان، حيث وصف رئيس الوزراء الصيني الاجتماع بأنه يضع توجيهاً استراتيجياً جديداً لتعزيز الروابط.

إن هذا التحالف يسعى إلى خلق توازن قوى يضمن عدم انزلاق المنطقة إلى صراعات شاملة قد تؤدي إلى انهيارات اقتصادية عالمية. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو بكين، يظل العالم مترقباً لمدى نجاح هذه المبادرات في ظل تعقيدات الميدان وتضارب المصالح الدولية، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار التي تضرب مناطق مختلفة من العالم، والتي تظهر في حوادث مفاجئة ومقلقة في مدن كبرى مثل طوكيو، مما يؤكد أن الأمن العالمي يواجه تحديات متنوعة تتراوح بين الصراعات الجيوسياسية الكبرى والتهديدات الأمنية المفاجئة





