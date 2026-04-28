قمة خليجية استثنائية في جدة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة استثنائية في جدة لمناقشة التوترات الإقليمية، وأمن الطاقة، ومضيق هرمز، والجهود الدبلوماسية الجارية.

يعقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة استثنائية هامة في مدينة جدة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تطورات إقليمية متسارعة تحمل في طياتها تحديات جمة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه القمة في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات، وتفاقم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والملاحة البحرية، وهما ركنان أساسيان للاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة. يهدف انعقاد هذه القمة إلى بلورة رؤية خليجية موحدة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، بما يضمن حماية المصالح الاستراتيجية للدول الخليجية، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

تتصدر قائمة أولويات القمة مناقشة التداعيات الخطيرة المحتملة لإغلاق مضيق هرمز، هذا الممر المائي الحيوي الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لنقل الطاقة والموارد الحيوية إلى مختلف أنحاء العالم. سيقوم قادة دول المجلس بتقييم شامل لتأثيرات أي تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق على الأسواق العالمية، وعلى سلاسل الإمداد، وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام. كما سيبحثون الخيارات المتاحة لضمان استمرار تدفق الطاقة والموارد، وتجنب أي صدمات اقتصادية قد تنجم عن إغلاق المضيق.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول القمة بشكل مفصل الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إيران ووكلائها على المنشآت الحيوية والبنية التحتية في المنطقة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي. سيتم بحث آليات التصدي لهذه الاعتداءات، وحماية المصالح الخليجية، وضمان عدم تكرارها في المستقبل. كما ستستعرض القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وعلى رأسها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة، وفتح قنوات للحوار والتفاوض، والتوصل إلى حلول سلمية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

تؤكد القمة على أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي والدبلوماسي. إن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تضافر الجهود، وتبني موقف موحد، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة. كما تشدد القمة على ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتؤكد على أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والدولي، وأن أي تهديد لأمن المنطقة يمثل تهديدًا للأمن العالمي. وفي هذا السياق، أشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى مغادرة ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد دولة الكويت في هذه القمة التشاورية الاستثنائية، مما يعكس حرص الكويت على دعم وحدة الصف الخليجي، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي مشاركة الكويت في هذه القمة تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. إن القمة تمثل فرصة هامة لدول الخليج لتبادل وجهات النظر، وتنسيق المواقف، واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان مستقبل أفضل للمنطقة





