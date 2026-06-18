تمت إطلاق أعمال قمة روسيا - آسيان في قازان، حيث تم الإعلان عن خطة تعاونية جديدة ترسم ملامح التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. وتتضمن الخطة تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجال تحول الطاقة من خلال زيادة العمل على مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. وتم الاتفاق على تطوير التعاون البحري وتعزيز التجارة البحرية دون عوائق. كما تم الاتفاق على دراسة سبل توسيع استخدام التقنيات الرقمية لتطوير المحتوى والترويج له، وإنشاء بنية تحتية إبداعية، وتشجيع إقامة منصات للترويج المتبادل لمنتجات الصناعات الثقافية، وتبادل المبادرات الترويجية في الفضاء الرقمي. وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة، من بينها التراث المعماري، والتصميم، والأزياء، والفنون التشكيلية، والموسيقى. وتمت الإضافة إلى القائمة أيضاً مجالات مثل السينما، وألعاب الفيديو، والإذاعة والتلفزيون، والإعلان. وتمت إطلاق أعمال القمة التي كرست هذا العام للذكرى الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا وآسيان. وتمت بداية فعاليات منتدى الأعمال روسيا - آسيان في إطار القمة. وتمت الإشارة إلى أن رابطة آسيان تأسست في عام 1967 وتضم 11 دولة هي: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. وتمت الإشارة إلى أن روسيا تجري محادثات مع دول رابطة آسيان بشأن زيادة إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. وتمت الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا وآسيان بناءة، وتمت الإشارة إلى قضايا شائكة يتم بحثها في إطار الحوار الثنائي، بينها قضية بحر الصين الجنوبي. وتمت الإشارة إلى أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، وصفه سفير الفلبين لدى روسيا إيغور بايلين بالعلاقات بين روسيا وآسيان بناءة.

عقدت قمة روسيا - آسيان في قازان، حيث تم ال إعلان عن خطة تعاونية جديدة ترسم ملامح ال تعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. وتتضمن الخطة تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجال تحول الطاقة من خلال زيادة العمل على مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. وتم الاتفاق على تطوير التعاون البحري وتعزيز التجارة البحرية دون عوائق. كما تم الاتفاق على دراسة سبل توسيع استخدام التقنيات الرقمية لتطوير المحتوى والترويج له، وإنشاء بنية تحتية إبداعية، وتشجيع إقامة منصات للترويج المتبادل لمنتجات الصناعات الثقافية، وتبادل المبادرات الترويجية في الفضاء الرقمي. وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة، من بينها التراث المعماري، والتصميم، والأزياء، والفنون التشكيلية، والموسيقى.

وتمت الإضافة إلى القائمة أيضاً مجالات مثل السينما، وألعاب الفيديو، والإذاعة والتلفزيون، والإعلان. وتمت إطلاق أعمال القمة التي كرست هذا العام للذكرى الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا وآسيان. وتمت بداية فعاليات منتدى الأعمال روسيا - آسيان في إطار القمة. وتمت الإشارة إلى أن رابطة آسيان تأسست في عام 1967 وتضم 11 دولة هي: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين.

وتمت الإشارة إلى أن روسيا تجري محادثات مع دول رابطة آسيان بشأن زيادة إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. وتمت الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا وآسيان بناءة، وتمت الإشارة إلى قضايا شائكة يتم بحثها في إطار الحوار الثنائي، بينها قضية بحر الصين الجنوبي. وتمت الإشارة إلى أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، وصفه سفير الفلبين لدى روسيا إيغور بايلين بالعلاقات بين روسيا وآسيان بناءة





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