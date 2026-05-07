قمة مصرية عمانية في مسقط لبحث سبل إنهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق في مسقط سبل التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية لضمان أمن واستقرار المنطقة العربية.

شهدت العاصمة العمانية مسقط تحركاً دبلوماسياً رفيع المستوى تمثل في الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت في إطار تعزيز الروابط الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة.

وقد استقبل السلطان هيثم بن طارق نظيره المصري في المطار السلطاني الخاص، قبل أن يتوجه الطرفان إلى قصر البركة العامر لعقد جلسة مباحثات موسعة. هذه الزيارة، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، تعكس الرغبة المتبادلة في تسريع وتيرة العمل الدبلوماسي بعيداً عن الأضواء لضمان تحقيق نتائج ملموسة في ملفات شائكة تتطلب سرية وتنسيقاً دقيقاً.

وقد سبقت هذه الزيارة محطة أخرى مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الرئيس السيسي بأخيه محمد بن زايد، مما يشير إلى وجود رؤية عربية منسقة تهدف إلى احتواء الأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط وتجنيب المنطقة ويلات صراعات أوسع نطاقاً. تركزت المباحثات في قصر البركة العامر بشكل أساسي على الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سعى الزعيمان إلى استكشاف كافة السبل الممكنة للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي حالة التوتر والعداء.

وقد أكد الجانبان على ضرورة اعتماد التفاهم والحوار والمسارات الدبلوماسية كسبيل وحيد ومستدام لحل الخلافات، بعيداً عن لغة التصعيد أو التهديدات العسكرية التي لا تخدم مصلحة أي طرف. كما تناول اللقاء التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية الخطيرة التي خلفتها هذه المواجهة على الدول المجاورة، خاصة في ظل تداخل المصالح الإقليمية وتأثير عدم الاستقرار على حركة التجارة والملاحة وأمن الطاقة العالمي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن استمرار حالة الاحتقان يزيد من فرص وقوع حوادث غير محسوبة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الدول العربية بشكل عام. وفي سياق متصل، شدد الرئيس المصري على أن أمن واستقرار سلطنة عمان، وكافة الدول العربية الشقيقة، يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. هذا الموقف يعكس العقيدة السياسية المصرية التي ترى في تماسك الجبهة العربية صمام أمان لمواجهة التدخلات الخارجية والاضطرابات الداخلية.

وقد جاء هذا التأكيد استكمالاً لاتصال هاتفي سابق جرى بين السيسي والسلطان هيثم، حيث تم التباحث حول تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد. إن التنسيق المصري العماني في هذا التوقيت يبرز دور مسقط كلاعب دبلوماسي محوري قادر على جسر الهوة بين القوى المتصارعة، ودور القاهرة كركيزة أساسية في الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، مما يجعل من هذا التعاون ضرورة استراتيجية لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.

وبالنظر إلى الخلفية المأساوية للأزمة، فإن التقارير تشير إلى أن المواجهة العسكرية التي بدأت في أواخر شهر فبراير الماضي قد أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث تتحدث المصادر الإيرانية عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. ولم تقتصر الهجمات على الأراضي الإيرانية، بل امتدت لتشمل ضربات متبادلة استهدفت مصالح أمريكية وإسرائيلية، بل وتطاولت لتطال قواعد ومصالح في دول عربية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر منشآت حيوية، وهو ما قوبل بإدانات واسعة من الدول المتضررة.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، تبرز أهمية التقارير الواردة من واشنطن وتل أبيب والتي تشير إلى وجود تقارب حذر بين الولايات المتحدة وطهران للتوصل إلى مذكرة تفاهم تضع حداً للعمليات القتالية وتفتح الباب أمام مفاوضات تفصيلية لترتيبات أمنية وسياسية جديدة. إن الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي من خلال جولاته في الإمارات وعمان تعكس إدراكاً عميقاً بأن الحلول العسكرية في الشرق الأوسط غالباً ما تكون مؤقتة وتؤدي إلى توليد أزمات جديدة.

لذا، فإن الدعوة المتكررة لتكثيف المساعي الدبلوماسية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة حتمية لحماية الشعوب من ويلات الحروب. إن الوصول إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران سيعني تخفيف الضغط عن الدول العربية التي وجدت نفسها في وسط صراع القوى الكبرى، وسيتيح لهذه الدول التركيز على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن هواجس الأمن والحروب. تبقى الآمال معلقة على نجاح هذه التحركات الدبلوماسية في تحويل التفاهمات الأولية إلى اتفاقيات ملزمة تضمن السلم والأمن الدوليين





