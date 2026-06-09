قمة الأناضول: غازي عنتاب وحلب مركزا قوة إقليميان يشكلان المستقبل

قمة اقتصادات المدن في غازي عنتاب تجمع مسؤولين أتراك وسوريين لتعزيز التعاون الاقتصادي بعد سقوط الأسد، ووكالة الأناضول تعلن نقل قصص نجاح الشركات السورية للعالم.

استضافت ولاية غازي عنتاب التركية قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي نظمتها وكالة الأناضول بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين الأتراك والسوريين. وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد، وإمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة على طول الحدود بين غازي عنتاب و حلب .

وأكد وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على أهمية هذه القمة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، خاصة وأن غازي عنتاب أصبحت مركزا حيويا للشركات السورية التي هربت من الحرب. وأشار المشاركون إلى أن المدينتين تجمعهما روابط تاريخية واقتصادية عميقة، وأن التعاون بينهما يمكن أن يحول المنطقة إلى قطب اقتصادي إقليمي.

كما ناقشت القمة دور المدن في التنمية الاقتصادية وأهمية الربط بين الإنتاج والخدمات اللوجستية، مع التركيز على إحياء طرق التجارة التاريخية مثل طريق الحرير الذي يربط الشرق بالغرب. وأوضح المتحدثون أن غازي عنتاب وحلب تمتلكان مقومات فريدة تجعلهما مركزين لوجستيين مهمين، حيث تستفيدان من قربهما من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية. وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم بين غرف التجارة والصناعة في البلدين بهدف تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد السوري عن خطط لإنشاء منطقة صناعية حرة على الحدود مع تركيا تستفيد من الخبرات التركية في مجال التصنيع وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة. وفي كلمته خلال القمة، قال مدير عام وكالة الأناضول سردار قره غوز إن الوكالة ستبدأ في نقل قصص نجاح الشركات السورية وقدراتها التنافسية إلى العالم، إلى جانب تغطيتها للشركات التركية. وأضاف أن غازي عنتاب وحلب ليستا مجرد مدينتين تاريخيتين، بل هما مركزا قوة إقليميان سيشكلان المستقبل معاً.

وأكد على ضرورة التنافس في مجالات التكنولوجيا والإنتاج والبحث والتطوير بين البلدين، مما يدفع كلا الطرفين إلى التقدم. كما شدد قره غوز على أهمية التعريف بإمكانات المدن والترويج لها عالمياً، مشيراً إلى أن الجمع بين قوة الإنتاج وقوة الاتصال سيمنح غازي عنتاب وحلب نفوذاً أوسع. وأطلق الوكالة مبادرة قمة اقتصادات المدن لبناء أرضية تعاون قوية، معرباً عن شكره لكل من ساهم في تنظيمها.

وأفاد قره غوز أن وكالة الأناضول تضم حوالي 600 شركة مشتركة في خدماتها الإعلامية، وأنها ستوسع خدماتها لتشمل الترويج للمنتجات والعلامات التجارية السورية في الأسواق الدولية. كما دعا رجال الأعمال الأتراك والسوريين إلى الاستفادة من هذه المنصة الإعلامية لعرض إنجازاتهم وابتكاراتهم. واختتم كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين تركيا وسوريا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإقليمي وسيسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار.

ودخلت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث تشهد حركة مكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية إلى جانب اللقاءات الاقتصادية المتتالية. وتهدف القمة إلى إنشاء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي، مما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق. كما تسعى إلى إحياء طرق التجارة التاريخية وإعادة تشكيل شبكات الإنتاج والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأكد المشاركون أن غازي عنتاب استضافت السوريين خلال الأزمات وأتاحت فرص التعاون بين رجال الأعمال، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مشتركاً لتحويل التحديات إلى فرص تنموية. وتأتي هذه القمة كخطوة عملية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين تركيا وسوريا، مما سيسهم في استقرار المنطقة وازدهارها. وتخطط الحكومتان التركية والسورية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، والسياحة. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتابع تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

كما سيتم إنشاء خط سكك حديدية يربط غازي عنتاب بحلب لتعزيز حركة البضائع والأفراد. ويأمل المراقبون أن يسهم هذا التعاون في إعادة إعمار سوريا وخلق فرص عمل جديدة للشباب في البلدين. ومع تواصل الجهود، من المتوقع أن تصبح منطقة غازي عنتاب وحلب بوابة اقتصادية رئيسية تربط بين آسيا وأوروبا





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