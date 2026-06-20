قمة أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار 2026 تطلق شراكات سعودية أوروبية في التقنيات المستدامة

شهد اليوم الأول من قمة أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار أوروبا 2026 توقيع اتفاقيات بين شركات سعودية وأوروبية في تقنيات البناء وإزالة الكربون والبنية التحتية الرقمية، ضمن جهود تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي.

انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات اليوم الأول من قمة 'أولوية مبادرة مستقبل ال استثمار - أوروبا 2026'، التي تشكل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات ال اقتصاد الجديد.

وشهدت القمة، التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات البارزة بين شركات سعودية ونظيراتها الأوروبية، مما يعكس التوجه المتسارع نحو الاستثمار في الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لدعم التحول الاقتصادي المستدام. وتضمنت الاتفاقيات الموقعة ثلاث مبادرات رئيسية: الأولى شراكة بين شركة سعودية رائدة في قطاع الإنشاءات وشركة دولية متخصصة في تقنيات البناء الحديثة، بهدف تسريع تبني الأنظمة الذكية في تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الموارد وتقليل الفاقد.

وتركز الاتفاقية على نقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات البناء الأخضر والتشييد المستدام. أما الاتفاقية الثانية، فجمعت شركة سعودية تعمل في تطوير الوجهات السياحية مع شركة أوروبية متخصصة في تقنيات إزالة الكربون، حيث تنص على تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروع تجريبي في إحدى الوجهات السياحية الكبرى، بهدف اختبار حلول طويلة الأمد لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي في القطاع السياحي.

وجاءت الاتفاقية الثالثة في قطاع البنية التحتية الرقمية، حيث وقعت شركة سعودية في مجال الطاقة اتفاقية مع شركة أوروبية رائدة في خدمات الاتصالات، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير شبكات نقل الطاقة والبيانات المتكاملة، مما يسهم في تعزيز الربط الرقمي بين المناطق الصناعية والسكنية. وتعكس هذه الاتفاقيات التزام الشركات السعودية بتوسيع نطاق شراكاتها الدولية في القطاعات الواعدة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة.

كما تسلط القمة الضوء على دور الاستثمار المشترك في تسريع وتيرة الابتكار، خاصة في ظل التحديات المناخية العالمية والحاجة إلى بنية تحتية مرنة ومستدامة. وأكد المشاركون في القمة أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وأوروبا في المجالات الحيوية التي ستشكل مستقبل الأسواق العالمية





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استثمار اتفاقيات دولية تقنيات البناء إزالة الكربون البنية التحتية الرقمية

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