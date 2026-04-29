قمة الخليج التشاورية في جدة: مبادرات استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع القمة التشاورية التاسع عشر في جدة، حيث تم مناقشة مبادرات استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز ونظام إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى رفض أي محاولات غير قانونية لإغلاق مضيق هرمز.

مساء الثلاثاء، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع القمة التشاورية التاسع عشر في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاجتماع قادة قطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات، بينما لم تكن مشاركة سلطنة عمان واضحة. خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية، أبرزها الدعوة إلى إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، وكذلك نظام إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم رفض أي محاولات غير قانونية لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة فيه، حيث وصفت هذه المحاولات بأنها تهديد لأمن المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول المجلس، والذي من شأنه تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. بعد انتهاء القمة، قال أمير قطر إن الاجتماع يعكس الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، مشدداً على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء لدعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرارها. كما أكد على الدور الفاعل لدول المجلس في مواجهة التحديات الإقليمية.

من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن الملك تشارلز يتفق معه على ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، في إشارة إلى التوافق الدولي حول هذا الملف الحساس. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج من أجل مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجارية في الخليج.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين دول الخليج من أجل مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجارية في الخليج. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين دول الخليج من أجل مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجارية في الخليج





