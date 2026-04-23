قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف قرض 90 مليار يورو لأوكرانيا

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قبرص بحضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي بعد الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، لمناقشة دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط وميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية.

اختتمت قمة أوروبية في قبرص بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، وذلك بعد موافقة بروكسل على صرف قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا . يأتي هذا القرار في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتعثر المفاوضات، في محاولة لتقديم دعم مالي واقتصادي حاسم لكييف.

وتعد هذه القمة ذات أهمية رمزية، حيث تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات المستمرة. بالتزامن مع ذلك، تشهد أوكرانيا تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، حيث أعلنت السلطات الإقليمية عن مقتل وإصابة أفراد في هجوم روسي على مدينة دنيبرو، بالإضافة إلى فقدان شخص آخر. وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة لهذا الهجوم.

لم تقتصر القمة على مناقشة الوضع في أوكرانيا، بل تناولت أيضًا التطورات في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يستضيف قادة الاتحاد الأوروبي عددًا من قادة دول المنطقة في غداء عمل لمناقشة الأوضاع الراهنة، بما في ذلك الوضع في لبنان والمحادثات بين إسرائيل ولبنان. يأتي هذا في ظل المخاوف المتزايدة بشأن التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي، خاصة بعد استهداف قاعدتين بريطانيتين في قبرص بمسيرات إيرانية وإغلاق إيران لمضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النفط والغاز.

وتناقش القمة أيضًا ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية للفترة من 2028 إلى 2034، والتي تقدر بنحو ألفي مليار يورو، في ظل الحاجة إلى دعم القطاعات المتضررة من الأزمات المتلاحقة. بالإضافة إلى ذلك، فرضت بروكسل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، المعروفة باسم «الحزمة 20»، وتم الإفراج عن 100 مليار دولار لأوكرانيا بعد رفع الفيتو المجري، الذي كان يعرقل صرف القرض.

كما كشفت مصادر عن قيام طائرات مسيّرة أوكرانية بشن هجمات على محطة نفط وموقع تخزين في منطقة الفولغا الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق. وتؤكد هذه التطورات على تعقيد الوضع الإقليمي وتعدد الأزمات التي تواجهها أوروبا، مما يتطلب تنسيقًا وتعاونًا دوليًا لمواجهة هذه التحديات. وفي سياق منفصل، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للحلف في ظل التغيرات المتزايدة في بيئة الأمن العالمي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قمة زيلينسكي قرض روسيا الشرق الأوسط ميزانية ناتو

United States Latest News, United States Headlines

