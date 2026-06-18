قمة مجموعة السبع تفتح باب مناقشة سد النهضة وتحديات نهر النيل بين مصر وإثيوبيا

التقى الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع لبحث تداعيات انخفاض مستوى نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي، حيث أعربت كل من الأطراف عن استعدادها لإعادة مفاوضات شاملة تشمل الأمن المائي والطاقة.

في لقاء ثنائي عُقد على هامش قمة مجموعة السبع التي عُقدت في فرنسا, التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب.

خلال الحوار تناول الطرفان العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وكان من أبرز المواضيع التي نوقشت انخفاض مستوى مياه نهر النيل وتأثير السد الكبير الذي تبنيه إثيوبيا على حصص المياه المصرية. أعلن ترامب عبر حسابه على منصة إكس أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر "محترمة على مستوى العالم" وأنها "قوية منذ فترة طويلة"، مشيرًا إلى أن إدارته كانت تدعم مصر في مشروع سد النهضة.

وأضاف أن هناك نية لفتح باب مناقشة شاملة تشمل التجارة، الأمن المائي، والاتفاقيات المتعلقة بتشغيل السد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى مفاوضات جادة لتسوية الخلافات القائمة.



من جهتها، أكدت إثيوبيا أن مشروع سد النهضة الكبير، الذي تم تمويله بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار ويُعدّ من أكبر الاستثمارات في تاريخها، ضروري لتحقيق طموحاتها التنموية.

بدأت أعمال بناء السد في عام 2011، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يرتفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 750 ميغاواط الحالية إلى 5,150 ميغاواط، ما سيساهم في توفير كهرباء رخيصة لعدد يبلغ حوالي 120 مليون نسمة. وتؤكد الحكومة الإثيوبية أن السد لا ينتهك أي معاهدة دولية، بل يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتخفيف مخاطر الفيضانات، مع الإشارة إلى أن السودان قد يستفيد أيضًا من تحسين إدارة المياه وتوفير طاقة منخفضة التكلفة.





أما مصر، التي تعتمد على نهر النيل لتلبية نحو 90٪ من احتياجاتها من المياه العذبة، فتخشى أن يُحدث السد انخفاضًا حادًا في حصتها المائية، خاصةً خلال فترات الجفاف المتزايدة بسبب تغير المناخ. تجدد القاهرة رفضها لتشييد السد منذ بدايته، معتبرةً إ أنه ينتهك الاتفاقيات التي تم توقيعها في حقبة الاستعمار البريطاني، ويشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها المائي.

من جانبها، تدعم السودان طلبات مصر بإبرام اتفاقيات ملزمة قانونيًا بشأن ملء السد وتشغيله، وتُظهر إشارة إلى الفوائد المحتملة التي قد تجنيها من تحسين إدارة الفيضانات وتوفير الطاقة. يذكر أن موقف القاهرة حظي في السابق بدعم ترامب الذي وصف الوضع بأنه "خطير" وحذر من احتمال وقوع أزمات مائية، إلا أن إدارته لم تتمكن من التوصل إلى حل نهائي.

الآن، ومع تغير القيادة في واشنطن وظهور جو بايدن في الساحة السياسية، تُعَدّ مسألة سد النهضة موضوعًا متجددًا في العلاقات الإقليمية، وتستمر الجهود الدبلوماسية للبحث عن حلول وسط تُرضي جميع الأطراف المعنية





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سد النهضة نهر النيل قمة مجموعة السبع العلاقات المصرية-الأمريكية المياه الجافة

United States Latest News, United States Headlines