قمة أوروبية في قبرص: قرض لأوكرانيا ومناقشات حول الشرق الأوسط ومستقبل الميزانية

يجتمع القادة الأوروبيون في قبرص لمناقشة قرض ضخم لأوكرانيا، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والأمن.

يعقد القادة الأوروبيون قمة في قبرص ، مساء الخميس، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد موافقة بروكسل على صرف قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو ل أوكرانيا .

ومن المتوقع التصديق الرسمي على هذا القرض قبل العشاء الذي سيقام في «آيا نابا مارينا». يمثل حضور زيلينسكي أهمية رمزية، حيث ستمكن الأموال الأوروبية أوكرانيا من مواجهة روسيا في عامي 2026 و2027. وقد أزيل الفيتو المجري على القرض بعد رفع فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري السابق، اعتراضاته المتعلقة بخط أنابيب النفط دروجبا. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن القرض الأوكراني، ستركز القمة بشكل أساسي على الحرب في الشرق الأوسط.

من المقرر أن يحضر عدد من قادة دول المنطقة، بما في ذلك الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، غداء عمل يوم الجمعة. ويسعى الأوروبيون إلى إقامة «حوار مكثف» مع دول المنطقة لمناقشة الوضع في لبنان والمحادثات الإسرائيلية اللبنانية. وتكتسب القمة بعدًا رمزيًا نظرًا لاستهداف قاعدتين بريطانيتين في قبرص بمسيرات إيرانية في بداية الحرب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الأوروبية.

ويؤكد مسؤولون أوروبيون على استعدادهم للمساهمة في الحفاظ على فتح مضيق هرمز، معربين عن الأمل في احترام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في مواجهة الأزمة في الشرق الأوسط، كشفت بروكسل عن توصياتها للتعامل معها، لكنها لم تقدم أي التزامات مالية كبيرة. وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات حساسة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية للفترة 2028-2034، والتي تقدر بنحو ألفي مليار يورو.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول القمة قضايا أخرى مثل زيادة القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بالإضافة إلى التحقيقات في هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على أهداف روسية. كما تم التوصل إلى اتفاق جديد بين فرنسا وبريطانيا لمحاولة وقف عمليات عبور قناة المانش بشكل غير قانوني، مع ربط جزء من التمويل البريطاني بفعالية الإجراءات الفرنسية لردع المهاجرين





