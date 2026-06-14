قمة مجموعة السبع في إيفيان: توترات وأجندة مثيرة للجدل

تستضيف فرنسا قمة مجموعة السبع في إيفيان بظلال الرئيس الأميركي، مع مناقشات حول حربي أوكرانيا وإيران وتحديات الذكاء الاصطناعي، بينما تغيب قضايا المناخ.

في مدينة إيفيان الفرنسية، انطلقت اليوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2026، قمة مجموعة السبع الكبرى، بحضور قادة الدول الصناعية السبع، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الحاسمة.

وتطغى على القمة ظلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشارك للمرة الثانية بعد قمة كندا المثيرة للجدل. وتتصدر أجندة القمة الحرب في أوكرانيا والملف الإيراني وتحديات الذكاء الاصطناعي، بينما تختفي من الجدول قضايا مثل التغير المناخي، التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شبهها بشعار ترامب الشهير لنجعل كوكبنا عظيما مجددا.

وتسعى الرئاسة الفرنسية إلى تجنب تكرار سيناريو القمة السابقة عندما غادر ترامب مبكرًا، ولذا دعاه ماكرون إلى عشاء خاص في قصر فرساي يوم الأربعاء المقبل، وهو ما قبلته واشنطن رسميًا. وتشهد القمة إجراءات أمنية مشددة بشكل استثنائي، حيث نشرت فرنسا حوالي 16 ألف عنصر من قوات الأمن ورجال الإطفاء، بينما تشارك سويسرا بـ 4000 جندي لتأمين مطار جنيف الذي يستقبل الوفود.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات واسعة في جنيف يوم الأحد، بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر يحتجون على الرأسمالية والاستغلال، وقد منعت فرنسا التظاهر بالقرب من مقر القمة. بالنسبة للحرب في أوكرانيا، يسعى البلد المضيف لدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تنشيط المفاوضات مع روسيا، دون مطالبة كييف بتقديم تنازلات كبيرة. ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة يوم الثلاثاء ويلتقي ترامب.

وفي الوقت نفسه، تدرس واشنطن إمكانية منح روسيا منطقة دونباس بأكملها، لكن برلين ترى أن أوكرانيا الآن في موقع أقوى، وأن نافذة دبلوماسية جديدة قد تفتح تدريجيا. أما الملف الإيراني، فتثار تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني قبل انطلاق القمة، وهو ما ألمح إليه ترامب مرارا. وتسعى فرنسا وبريطانيا لكسب دعم لمهمة عسكرية هدفها تأمين حركة الملاحة البحرية في حال انتهاء القتال، وقد أبدى الجيش الألماني استعداده للمشاركة.

وعلى صعيد الاقتصاد، تحضر الصين بشكل غير مباشر في المناقشات حول تقليص الاختلالات الاقتصادية العالمية وضمان إمدادات المواد الحيوية كالمعادن النادرة. كما يتضمن جدول الأعمال تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال على الإنترنت، بمشاركة كبار مسؤولي التكنولوجيا مثل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي. وعلى هامش القمة، أعلن البيت الأبيض نتائج الفحص الطبي للرئيس ترامب، الذي أظهر خسارته نحو 9 كيلوغرامات، ووصف طبيبه حالته بأنها ممتازة رغم بعض التشوهات الطفيفة.

وفي تطور منفصل، أشار محللون ألمان وأوروبيون إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل والرد الإسرائيلي كانا ضمن المتوقع، رغم لعبة شد الأعصاب. كما تمكنت قطر من الوساطة لتحقيق هدنة بين حماس وإسرائيل، وهو ما يسلط الضوء على نجاح الدبلوماسية القطرية في التعامل مع الصراع المعقد. وتستمر القمة حتى الأربعاء، مع مشاركة الهند وكينيا في بعض الفعاليات للرد على انتقادات أن المجموعة ناد للنخبة يتخذ قرارات دون إشراك الآخرين.

وتشهد المنطقة المحيطة بقمة إيفيان توترًا أمنيًا كبيرًا، مع تذكر المحتجين لأحداث الشغب في قمة الثماني عام 2003 عندما كانت روسيا عضوًا





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