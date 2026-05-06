قمة عمان الثلاثية: رؤية مشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

تفاصيل القمة الخامسة بين الأردن وقبرص واليونان لبحث التعاون الاستراتيجي ومناقشة تطورات الصراع الإيراني الأمريكي والأوضاع الإنسانية في غزة ولبنان.

شهدت العاصمة الأردن ية عمان انعقاد الدورة الخامسة من القمة الثلاثية رفيعة المستوى التي جمعت كل من المملكة الأردن ية الهاشمية وجمهورية قبرص والجمهورية اليونانية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي ومواجهة التحديات المتزايدة التي تعصف بالمنطقة.

وقد شارك في هذه القمة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقد تركزت المباحثات في مستهلها على سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في مختلف المجالات الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن هذا التعاون الثلاثي يمثل آلية جوهرية وفعالة للحوار والعمل المشترك، مشددا على أن هذه الشراكة تستند في جوهرها إلى الاحترام المتبادل للقانون الدولي وصون سيادة الدول، وهو الأمر الذي يعد حجر الزاوية في بناء استقرار دائم في المنطقة. كما تطرق القادة إلى أهمية البناء على ما تم تحقيقه في القمم السابقة، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والسياحة، مستفيدين من المواقع الجغرافية الاستراتيجية للدول الثلاث التي تعمل كجسور ربط حيوية بين عدة أقاليم جغرافية وسياسية مختلفة، مما يعزز من مكانتها كلاعبين أساسيين في تحقيق التوازن الإقليمي.

وفيما يتعلق بالملفات الأمنية والسياسية الملتهبة، ناقشت القمة بعمق التداعيات الخطيرة للصراعات المستمرة في المنطقة، وعلى رأسها المواجهة العسكرية والسياسية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وأوضح الملك عبد الله الثاني أن التوترات الراهنة وتبعاتها الاقتصادية القاسية تتطلب تنسيقا مستمرا والتزاما كاملا بتحقيق السلام والاستقرار. وتزامنت هذه القمة مع حالة من الترقب العالمي لنتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية الرامية إلى وقف الحرب وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا الصدد، أشار الملك إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لإنهاء هذه الحرب يجب أن يكون شاملا ويضمن وقف كافة الاعتداءات لضمان أمن دول المنطقة بشكل مستدام. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لمشروع الحرية الذي كان يهدف لإخراج السفن المحايدة العالقة في مضيق هرمز، مدعيا وجود تقدم ملموس نحو اتفاق شامل مع طهران.

يذكر أن هذه الحرب التي بدأت في أواخر فبراير الماضي قد أسفرت عن خسائر بشرية فادحة، حيث تشير التقارير إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى نتيجة الهجمات المتبادلة، بما في ذلك استهداف مصالح أمريكية وقواعد عسكرية في عدة دول عربية، وهو ما أدى إلى تضرر منشآت مدنية وسقوط ضحايا من المدنيين، مما أثار إدانات واسعة من الدول المتضررة. أما على صعيد القضية الفلسطينية، فقد شدد الملك عبد الله الثاني على ثبات الموقف الأردني الرافض والمناهض لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار في المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار الملك ببالغ القلق إلى استمرار عمليات الإبادة الجماعية في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، حيث تواصل القوات الإسرائيلية فرض حصار خانق وتنفيذ عمليات قصف يومية أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، أغلبهم من النساء والأطفال. كما لفت إلى الكارثة الإنسانية المتمثلة في منع إدخال المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء، مما أدى إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في القطاع.

وبالانتقال إلى الملف اللبناني، أكد ملك الأردن دعم بلاده الكامل والمطلق لجهود الحكومة اللبنانية في سبيل الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، منتقدا في الوقت ذاته الخروقات الإسرائيلية المستمرة للهدنة المعلنة عبر عمليات القصف وتفجير المنازل في القرى الجنوبية، مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع. إن هذه القمة، التي تعد الخامسة منذ انطلاقها في نيقوسيا عام 2018، تؤكد على أهمية التنسيق الثلاثي في مواجهة الأزمات المركبة التي تعيشها المنطقة، وسعي الدول الثلاث لتحويل تعاونها الاقتصادي والسياسي إلى قوة دافعة نحو الاستقرار الإقليمي الشامل





