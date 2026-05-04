قمة أوروبية في يريفان في ظل توترات مع واشنطن

انطلقت القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية في يريفان، وسط مناقشات حول أمن الطاقة والاقتصاد، وتوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب ضد إيران وسحب القوات من ألمانيا.

انطلقت في العاصمة الأرمنية يريفان فعاليات ال قمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، وهي تكتل يضم قادة من مختلف الدول الأوروبية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تركزت المناقشات في هذه القمة على مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه القارة الأوروبية، وعلى رأسها أمن الطاقة والاقتصاد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة والتكامل بين الدول الأعضاء. تأتي هذه القمة في وقت حرج تشهده العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث تزايدت التوترات على خلفية الحرب الدائرة ضد إيران، والخلافات العميقة حول التعاون العسكري داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه الخلافات تلقي بظلالها على الاستقرار الأمني في أوروبا، وتثير تساؤلات حول مستقبل التحالفات الاستراتيجية.

ومن أبرز تجليات هذا التوتر، قرار الولايات المتحدة بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في السياسة العسكرية الأمريكية في أوروبا. يشير هذا القرار إلى رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة تقييم التزاماتها الأمنية في القارة، وربما تقليل الاعتماد على الحلفاء الأوروبيين في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وقد ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إمكانية تعميم هذا القرار على دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا، مما يزيد من حالة عدم اليقين والقلق في الأوساط السياسية الأوروبية.

يمثل هذا التطور تحديا إضافيا للقمة الأوروبية، حيث يتعين على القادة الأوروبيين إيجاد طريقة للتعامل مع هذه التطورات الجديدة، والحفاظ على الوحدة والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة. تتطلب هذه المرحلة تعاونا وثيقا بين الدول الأوروبية، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى البحث عن حلول دبلوماسية للأزمات الإقليمية والدولية. إن نجاح القمة في تحقيق هذه الأهداف سيكون له تأثير كبير على مستقبل أوروبا، وعلى دورها في النظام الدولي.

تعد قمة يريفان فرصة للقادة الأوروبيين لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه القارة، والتوصل إلى توافق حول أفضل السبل لمواجهتها. من بين القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال القمة، أزمة الطاقة المتصاعدة، والتي تهدد بتعطيل الاقتصادات الأوروبية وزيادة التضخم. تتطلب هذه الأزمة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش القمة التحديات الاقتصادية التي تواجه أوروبا، مثل الركود الاقتصادي المحتمل، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الديون الحكومية.

يتطلب التغلب على هذه التحديات اتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة. كما ستولي القمة اهتماما خاصا لقضية الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل تحديا كبيرا للعديد من الدول الأوروبية. تتطلب هذه القضية اتخاذ إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتحسين إدارة الحدود، وتوفير الحماية للاجئين. علاوة على ذلك، ستناقش القمة التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهديدات السيبرانية.

يتطلب التصدي لهذه التحديات تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأوروبية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير القدرات الدفاعية. إن انعقاد هذه القمة في يريفان يحمل دلالات رمزية مهمة، حيث يعكس اهتمام أوروبا بتعزيز علاقاتها مع دول منطقة القوقاز، ودعم استقرارها وأمنها. تعتبر أرمينيا شريكا استراتيجيا لأوروبا، وتسعى إلى تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات. كما أن القمة فرصة لتقديم الدعم لأرمينيا في جهودها لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية.

من المتوقع أن تشهد القمة مباحثات ثنائية بين القادة الأوروبيين ونظيرهم الأرميني، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحديد مجالات التعاون المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش القمة التطورات الإقليمية والدولية، مثل الحرب في أوكرانيا، والأزمة في الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه النظام الدولي. تسعى أوروبا إلى لعب دور بناء في حل هذه الأزمات، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم. إن نجاح القمة في تحقيق هذه الأهداف سيكون له تأثير إيجابي على مستقبل أوروبا، وعلى دورها في النظام الدولي.

وتأتي هذه القمة في ظل تحولات جيوسياسية عميقة، تتطلب من أوروبا أن تكون أكثر قوة وتماسكا، وأن تلعب دورا قياديا في مواجهة التحديات المشتركة





