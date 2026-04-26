قلق في ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح قبل نهاية الموسم

تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد.

أثار الهولندي أرني سلوت ، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، حالة من القلق والغموض حول طبيعة ال إصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وقد غادر صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 59 من المباراة، بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ليحل محله اللاعب جيريمي فريمبونغ. وفي تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عبّر سلوت عن أسفه لوقوع هذه الإصابة، واصفًا إياها بأنها جزء من سلسلة الأحداث التي شهدها الفريق هذا الموسم، والتي تضمنت تحقيق الفوز في مباريات عديدة، بالتزامن مع تعرض بعض اللاعبين للإصابات.

وأشار سلوت إلى أنه من السابق لأوانه تحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها صلاح، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن خروج صلاح من الملعب لا يحدث إلا لسبب وجيه. وأضاف سلوت أن الفريق سيضطر إلى الانتظار حتى يتمكن الأطباء من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الإصابة بشكل دقيق، لتحديد ما إذا كان صلاح سيتمكن من اللعب مجددًا هذا الموسم.

ومع ذلك، أعرب سلوت عن تفاؤله بشأن قدرة صلاح على التعافي بسرعة، نظرًا لاهتمامه الكبير بلياقته البدنية على مدار السنوات الماضية، وهو ما قد يساهم في تقليل المدة التي يحتاجها للتعافي. تعتبر إصابة صلاح بمثابة ضربة قوية لفريق ليفربول، خاصة وأن الفريق يتبقى له أربع مباريات فقط في الموسم الحالي، بما في ذلك المباراة الختامية التي يستضيف فيها برينتفورد على ملعب أنفيلد، والتي من المقرر أن تشهد وداع النجم المصري لملعب أنفيلد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفريق.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة لصلاح، حيث شهد هذا الموسم بعض الخلافات مع سلوت، بعد أن تم استبعاده من التشكيلة الأساسية في بعض المباريات، واكتفى بتسجيل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أقل معدل تهديفي له مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017. من جهته، كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر لكرة القدم، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها صلاح، مؤكدًا أن الجهاز الطبي للمنتخب على اتصال دائم مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول لمتابعة تطورات حالته.

وفي سياق آخر، استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين. وكان ليفربول قد حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في نفس الجولة. وتأتي هذه النتائج في إطار صراع قوي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي





