قفزة في الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وروسيا: أكثر من 70 مشروعًا بقيمة 70 مليار دولار

أعلنت السعودية وروسيا عن تنفيذ أكثر من سبعين مشروعًا مشتركًا بقيمة تقارب السبعين مليار دولار خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، في إشارة إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين في طموحات رؤية 2030 وتوسيع الشراكة في الطاقة، الصناعة، الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.

كشف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، خلال جلسة الحوار بين السعودية وروسيا في منتدى سانت بطرسبرغ ال اقتصاد ي الدولي، عن قفزة ملموسة في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، حيث تم تنفيذ أكثر من سبعين مشروعًا مشتركًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو سبعين مليار دولار.

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع اختيار المملكة العربية السعودية "ضيف الشرف الرئيسي" لل دورة التاسعة والعشرين من المنتدى المقرر عقده عام 2026، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في الانتقال من مرحلة بناء العلاقات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات الكبيرة التي تدعم التنمية المتبادلة. وأكد مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، أن الحوار يهدف إلى استعراض ما تحقق من إنجازات اقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة.

كما شدد على أن بالقرب من الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تكتسب هذه الشراكة زخمًا إضافيًا يتيح فرصًا جديدة لاستثمار الخبرات الروسية في دعم أولويات رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والصناعة والسياحة. تطرق الحوار إلى مجموعة من الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرًا، منها تنظيم معرض "إينوبروم" في الرياض، والأنشطة التجارية التي أقامها مجلس الأعمال السعودي‑الروسي، ما ساهم في تعزيز الروابط التجارية وجذب استثمارات نوعية إلى السوق السعودي.

وأوضح أوروسوف أن آلية الاستثمار المشتركة بين الجانبين، وإسهام الشركاء السعوديين في المشروعات، ساعدت على ترسيخ الثقة وتوسيع نطاق التعاون، مانحةً الشركات الروسية والسعودية فرصًا لدخول أسواق جديدة وتحقيق قصص نجاح تدعم توسيع الاستثمارات في المستقبل. وشمل حجم الاستثمار المشترك قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتقنية، إلى جانب مشاريع مبتكرة في الأمن السيبراني والطب والصناعات الدوائية، ما يعكس تنوعًا واسعًا في التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

يُعد منتدى سانت بطرسبرغ، الذي انطلق عام 1997، المنصة الاقتصادية السنوية الأبرز في روسيا، حيث يجمع قادة الدول، ووزراء المالية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية لمناقشة تحديات الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة. وسجل المنتدى في نسخة 2025 رقمًا قياسيًا بعدد المشاركين الذي تجاوز 24 ألفًا من 144 دولة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 6.48 تريليون روبل (ما يعادل 89 مليار دولار). وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمر منذ عام 2005 يضيف بعدًا سياسيًا عاليًا للفعالية، وتستضيفها كبرى الشركات مثل روساتوم وVEB.

RF وغازبروم، بالإضافة إلى مؤسسات مالية كسبيربانك. إن هذه الظروف تخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكة السعودية‑الروسية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، خاصة في القطاعين العام والخاص، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة وتحقيق منافع اقتصادية مشتركة طويلة الأجل





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الشراكة السعودية الروسية منتدى سانت بطرسبرغ الاستثمار المشترك رؤية 2030 الطاقة

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