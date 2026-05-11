قفزة في أسعار الذهب والمعادن النفيسة والنفط عقب تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب والفضة والنفط نتيجة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة.

شهدت الأسواق المالية العالمية موجة من الارتفاعات الحادة في أسعار المعادن النفيسة و النفط الخام، وذلك في أعقاب تطورات سياسية متسارعة اتسمت بالتوتر الشديد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية ال إيران ية.

وقد سجل المعدن الأصفر، الذهب، صعوداً بنسبة بلغت 0.5 بالمئة، ليصل سعر الأونصة الواحدة إلى مستوى 4754 دولاراً، في حين شهدت الفضة قفزة دراماتيكية بنسبة 6 بالمئة لتستقر عند 85.9 دولاراً للأونصة. ولم يتوقف الارتفاع عند هذا الحد، بل امتد ليشمل البلاتين الذي زاد بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 2118 دولاراً للأونصة.

هذه التحركات السعرية تعكس حالة من القلق العميق لدى المستثمرين والمتداولين في البورصات العالمية، حيث يتم اللجوء عادة إلى هذه الأصول في أوقات الأزمات الجيوسياسية لضمان الحفاظ على قيمة رؤوس الأموال من التقلبات الحادة التي قد تصيب العملات أو الأسهم نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط. يعود السبب الرئيسي لهذا الاضطراب السعري إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال عن رفضه القاطع للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء حالة الحرب القائمة.

وقد وصف ترامب الرد بأنه غير مقبول، مما أعطى إشارة قوية للأسواق بأن المساعي الدبلوماسية قد وصلت إلى طريق مسدود. وبالنظر إلى التسلسل الزمني للأحداث، نجد أن الشرارة الأولى اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، وهو ما دفع الأخيرة للرد بهجمات استهدفت مواقع ومصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.

ورغم الجهود الدولية التي أدت إلى إعلان هدنة مؤقتة في الثامن من أبريل بوساطة باكستانية، إلا أن جولة المحادثات التي استضافتها إسلام آباد في الحادي عشر من أبريل لم تسفر عن اتفاق نهائي وشامل لإنهاء النزاع، مما جعل الهدنة الممددة دون سقف زمني مجرد استراحة محارب تزيد من حالة الترقب والتوتر العالمي. ومن الناحية التحليلية، يرى مراقبون اقتصاديون أن الإقبال المتزايد على الذهب ينبع من مكانته التاريخية كملاذ آمن في مواجهة عدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.

فبالإضافة إلى التوترات العسكرية، هناك توجه مستمر من قبل البنوك المركزية حول العالم لزيادة احتياطاتها من المعدن الأصفر لتقليل الاعتماد على العملات الورقية في ظل التقلبات النقدية. أما بالنسبة للفضة، فإن الارتفاع لم يكن مرتبطاً فقط بالعامل الجيوسياسي، بل تداخلت معه عوامل صناعية وتكنولوجية حديثة؛ حيث تزايد الطلب العالمي على الفضة لدخولها بشكل أساسي في صناعة السيارات الكهربائية وتطوير التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما جعلها أصلاً جذاباً للاستثمار الصناعي والمالي في آن واحد.

وفي سياق متصل، تأثرت أسواق الطاقة بشكل مباشر، حيث قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة تقارب 5 بالمئة، ووصلت عقود خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، بينما اقتربت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي من حاجز 99 دولاراً للبرميل، مما ينذر بارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً إذا ما استمر التصعيد العسكري. إن استمرار حالة الشد والجذب بين واشنطن وطهران يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جسيمة، خاصة في ظل حساسية ممرات الطاقة في الخليج العربي وتأثير ذلك على سلاسل التوريد العالمية.

إن رفض المقترح السلمي يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين العودة إلى المواجهات المباشرة أو الدخول في مرحلة من الحرب الباردة التي تؤدي إلى تذبذب دائم في أسعار السلع الأساسية. ومع استمرار تمديد الهدنة دون ضمانات لإنهاء الحرب، يظل المستثمرون في حالة تأهب قصوى، وهو ما يفسر تدفق السيولة نحو المعادن النفيسة والنفط كملاذات تحوطية.

إن المشهد الحالي يؤكد أن التداخل بين السياسة الخارجية والاقتصاد الكلي أصبح أكثر عمقاً، حيث يمكن لمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن يغير مسار الأسواق المالية بمليارات الدولارات في غضون دقائق، مما يبرز مدى هشاشة الاستقرار الاقتصادي العالمي أمام الصراعات الجيوسياسية الكبرى وتأثيراتها المباشرة على أسعار الموارد الأساسية في العالم





