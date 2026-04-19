قفاز غروهي يقود الشباب إلى نهائي دوري أبطال الخليج.. والنصر يقترب من اللقب الآسيوي

تأهل الشباب السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال الخليج بعد فوزه على زاخو العراقي بركلات الترجيح، بينما اقترب النصر السعودي من نهائي دوري أبطال آسيا بتسجيل رونالدو هدفه الأول. تقارير أخرى تتناول إنجازات محمد صلاح، وتطورات آرسنال، وإصابة غنابري، وإدانة العنصرية ضد لاعب توتنهام، واستعدادات الأهلي السعودي لمواجهة فيسيل كوبي الياباني.

حسم فريق الشباب السعودي تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم، بعد فوزه المثير على زاخو العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1. تألق الحارس البرازيلي غروهي بشكل لافت، حيث تصدى لركلتي ترجيح حسمتا المصير، ليقود فريقه إلى المحطة الأخيرة في البطولة.

بدأت المباراة قوية وشهدت أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت اشتباكات ومشادات بين اللاعبين قرب نهاية اللقاء، مما استدعى تدخل إداريين من كلا الفريقين لتهدئة الأوضاع، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة لهذه الأحداث قيد التحقيق. في سير مجريات اللعب، كان زاخو العراقي السباق إلى التسجيل عن طريق ديبوتي في الدقيقة 74، لكن الشباب السعودي أدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح البلجيكي كاراسكو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت للشباب. في سياق آخر، يواصل محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عادل رقم زميله السابق ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في قمة «مرسيسايد» ضد إيفرتون، ليصبحا أفضل الهدافين في تاريخ هذه المواجهة الكلاسيكية. على صعيد آخر، يقف آرسنال على أعتاب كتابة فصل استثنائي في تاريخه، حيث بات قريباً جداً من تحقيق أهدافه هذا الموسم، وبرز اسم مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا كعنصر محوري في هذا التقدم. من جهة أخرى، عبر يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن حزنه الشديد لإصابة جناح بايرن ميونيخ، سيرغ غنابري، والتي قد تحرمه من المشاركة في الاستحقاقات القادمة. تضامن توتنهام هوتسبير مع لاعبه النمساوي كيفن دانسو، وأصدر النادي بياناً شديد اللهجة يدين فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التمييز. وفي تطور آخر، حسم فريق النصر السعودي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على مضيفه الإماراتي. سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الأول في البطولة، مانحاً النصر التقدم بعد 11 دقيقة فقط من بداية المباراة، إثر استلامه تمريرة متقنة من نواف بوشل. وعزز المدافع مارتينيز تقدم النصر في الدقيقة 24 برأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها جواو فيلكس، الذي عاد بعدها ليقدم تمريرة حاسمة أخرى لعبد الإله العمري. على صعيد آخر، يختتم فريق فيسيل كوبي الياباني استعداده لمواجهة الأهلي السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. أكد مدرب الفريق الياباني، مايكل سكيبه، جاهزية فريقه، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك الدوافع والجودة اللازمة لتقديم أفضل مستوى. وأشاد سكيبه بمدرب الأهلي، ماتياس يايسله، واصفاً إياه بالمدرب الجيد الذي قدم عملاً مميزاً. وأضاف أن فريقه مستعد للتعامل مع أي سيناريو، بما في ذلك ركلات الترجيح، وأكد أنهم معتادون على اللعب تحت الضغط أمام الجماهير. من جانبه، عبر لاعب فيسيل كوبي، جوتوكو ساكاي، عن احترام فريقه للأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته رغبتهم القوية في تحقيق الفوز، ومشيداً بالتجانس والتماسك الذي يتمتع به الفريق. في سياق متصل، أبدى مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، سعادته بوصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً جاهزية الفريق للمواجهة المرتقبة أمام فيسيل كوبي الياباني. وأشار يايسله إلى أن فريقه يمتلك دفاعاً قوياً وسيعمل على تقديمه أفضل مستوى دفاعياً وهجومياً. كما أكد فخره بتمثيل المملكة العربية السعودية في البطولة، خاصة بعد خروج أندية أخرى، معتبراً ذلك شرفاً كبيراً للنادي





