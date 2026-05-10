قطر تقود حراكاً دبلوماسياً لدعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران

دعا رئيس الوزراء القطري إلى تكاتف الجهود الدولية للاستجابة للوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد، محذراً من مخاطر إغلاق مضيق هرمز على أمن الطاقة والغذاء العالمي.

في إطار مساعيها الدبلوماسية الحثيثة لتعزيز السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية ال قطر ي محمد بن عبد الرحمن دعوة صريحة ومباشرة إلى كافة الأطراف المعنية بضرورة التجاوب الإيجابي والفعال مع جهود الوساطة التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية.

تهدف هذه الدعوة القطرية إلى إيجاد مخرج سلمي للأزمة الراهنة، والعمل على خفض حدة التصعيد العسكري والسياسي الذي يلقي بظلاله على المنطقة، وصولاً إلى إنهاء حالة الحرب القائمة. وقد جاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي معمق أجراه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث تناول الجانبان باستفاضة كافة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، واستعرضا السبل الكفيلة بدفع عملية السلام إلى الأمام بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة ويمنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور.

وخلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، أكد رئيس الوزراء القطري أن دولة قطر تضع كافة إمكانياتها الدبلوماسية لدعم مسارات الوساطة التي تهدف إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، مشدداً على أن تكاتف الجهود الدولية هو السبيل الوحيد لتهيئة الظروف المناسبة لإحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة. وفي هذا السياق، أثار المسؤول القطري قضية بالغة الحساسية تتعلق بحرية الملاحة الدولية، حيث أكد أن ضمان تدفق السفن في الممرات المائية الدولية هو مبدأ قانوني راسخ لا يمكن القبول بالمساومة عليه تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كأداة للضغط السياسي أو العسكري لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة بشكل أكبر، وستضع المصالح الحيوية لدول المنطقة في مهب الريح، مما قد يجر المنطقة إلى مواجهة غير محسوبة العواقب. ولم يقتصر تحذير الجانب القطري على المستوى الإقليمي، بل امتد ليشمل التداعيات العالمية، حيث لفت محمد بن عبد الرحمن إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز سينعكس فوراً وبشكل سلبي على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة النفط والغاز، كما سيؤثر بشكل مباشر على سلاسل إمداد الغذاء، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وارتفاع جنوني في الأسعار، وهو ما سيثقل كاهل الدول النامية والمجتمعات الفقيرة.

وبناءً على ذلك، شدد على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن إعلاء مصلحة الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة هو المفتاح الأساسي لتعزيز الأمن الدولي ودعم مساعي التهدئة الشاملة. وفي سياق متصل، شهدت مدينة ميامي الأمريكية لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى، حيث بحث رئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف آفاق العلاقات الثنائية ومستقبل الوساطة الباكستانية.

وتأتي هذه التحركات في وقت يمر فيه مسار التفاوض بحالة من الجمود الشديد، خاصة بعد الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وبالرغم من التوصل إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل الماضي بفضل الوساطة الباكستانية، إلا أن تعثر الجولات التفاوضية الأولى أدى إلى عودة التوتر، حيث فرضت واشنطن في 13 أبريل حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على مضيق هرمز، وهو ما دفع طهران للرد بفرض قيود على الملاحة، مما جعل المنطقة تعيش حالة من الترقب والقلق الدائم من اندلاع مواجهة شاملة.

إن الرؤية القطرية في التعامل مع هذه الأزمة تنطلق من إيمان عميق بأن الحوار هو الأداة الوحيدة القادرة على تفكيك العقد السياسية والأمنية، وأن الاستمرار في سياسة العقوبات والحصار المتبادل لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان. لذا، فإن قطر تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي لضمان عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بروح من المرونة والجدية، مع التأكيد على أن استقرار مضيق هرمز ليس مجرد مصلحة إقليمية بل هو ضرورة أمنية واقتصادية للعالم أجمع، مما يتطلب تحركاً فورياً لمنع تحول الممرات المائية إلى ساحات للصراع العسكري





