قطر تؤكد دعم جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أكد على استمرار الدعم القطري للجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، وتكثف اتصالاتها مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في الحد من التصعيد، والوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة.

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ال قطر ية ماجد بن محمد الأنصاري، إن الدوحة تواصل دعم جهود باكستان في ال وساطة بين الولايات المتحدة و إيران .

وذكر الأنصاري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وعددا من المسؤولين القطريين، يواصلون اتصالاتهم المكثفة مع نظرائهم في المنطقة والإقليم والعالم، بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومنع العودة إلى التصعيد، وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يجنب شعوب المنطقة تداعيات أي تصعيد جديد





