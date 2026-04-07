قطر ترفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وتحذر من تداعيات إغلاقه

أكدت قطر رفضها القاطع لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، محذرةً من التهديدات التي يشكلها إغلاق المضيق على أمن الطاقة والغذاء العالمي. كما شددت على ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية.

في مؤتمر صحفي، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال قطر ية ماجد الأنصاري على رفض دولة قطر استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في أي نزاع، محذراً من أن تعطيله يشكل تهديداً مباشراً ل أمن الطاقة والغذاء على مستوى العالم. وأكد الأنصاري أن استمرار إغلاق المضيق يمثل عبثاً ب القانون الدولي ، ولن يسهم في حل الأزمة القائمة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، ويهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وعلى صعيد متصل، أوضح الأنصاري أن موقف قطر ثابت وداعم لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية الحوار والتفاوض كآلية رئيسية لحل النزاعات. كما أعرب عن قلق بلاده إزاء التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن التصعيد المستمر يزيد من التوتر والاحتقان، ويفتح الباب أمام المزيد من المخاطر. وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتجنب أي خطوات من شأنها تأجيج الصراع. وبيّن أن بلاده على استعداد للتعاون مع جميع الأطراف، من أجل تحقيق تسوية سلمية وشاملة للأزمة، تضمن حقوق الجميع وتحقق الأمن والاستقرار للجميع.\من جهة أخرى، تطرق الأنصاري إلى مسألة الاتفاق النووي، مؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام، يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وأشار إلى أن قطر تدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، وإيجاد حلول سلمية للقضايا العالقة. كما أكد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض هذه الجهود. وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمساءلة، في التعامل مع هذه القضية الحساسة. وفي سياق آخر، لفت الأنصاري إلى الدور الذي تلعبه قطر في دعم جهود الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات للدول المتضررة من الأزمات. وأشار إلى أن قطر ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والعمل على تخفيف معاناتهم. كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول، من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتحقيق التنمية المستدامة.\وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح الأنصاري أن أي اتفاق لإنهاء الأزمة يجب أن يكون شاملاً، ويضم جميع الأطراف الإقليمية والدولية المتأثرة. وأكد على أن العودة إلى الوضع السابق لم تعد ممكنة في ظل التغيرات التي فرضتها الأزمة. وأضاف أن الاتفاق المرتقب ينبغي أن يحظى بشرعية دولية، ويُبنى على توافق واسع، مع مشاركة الدول المتأثرة بإغلاق المضيق، وعلى رأسها الولايات المتحدة والأطراف المنخرطة في الصراع والمتأثرة به. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إلى جانب شركاء دوليين، قبيل تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح المضيق. وأكد أن بلاده لن تستبق نتائج التصويت، مشدداً في الوقت ذاته على جاهزية قطر لمواجهة مختلف السيناريوهات، ودعمها لأي جهود تهدف إلى خفض التصعيد، مع تأكيد عدم انخراطها في وساطات مباشرة في الوقت الراهن. وأدان الأنصاري الهجمات على المنشآت المدنية، ودعا إلى وقفها. وأشار إلى أن قطر تدعم كل ما يحقق السلام والأمن في المنطقة، وتبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines