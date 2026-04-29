أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن رغبة بلاده في تعزيز الاستثمارات في اليونان، لا سيما في التعاون العسكري، خلال مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني. كما ناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والعدوان على لبنان.

أعرب صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليونان ي كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، عن رغبة قطر في تعزيز وتوسيع نطاق استثمار اتها في اليونان ، مع التركيز بشكل خاص على التعاون العسكري.

تأتي هذه المبادرة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وتؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار والازدهار المتبادل. وقد جرت المباحثات في قصر ماكسيموس، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتعليم. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الحوار الدبلوماسي والحلول السلمية للأزمات.

وتناولت المباحثات بشكل خاص مستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر. أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حرص دولة قطر على دعم جهود التهدئة والمساعدة في إيجاد حلول عبر الحوار الدبلوماسي، مشدداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتأمين ممرات الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. يأتي هذا التأكيد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، والتي أثرت على إمدادات النفط والغاز العالمية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن دعم بلاده وتضامنها مع قطر في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مقدراً جهود الدوحة المستمرة في تعزيز الحوار الدبلوماسي وخفض التصعيد. كما تم بحث الأوضاع في لبنان، مع التأكيد على أهمية خفض التصعيد والتوصل إلى حل دائم يكفل استقرار المنطقة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وتشريد أعداد كبيرة من السكان. وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات والصراعات.

فالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، أثرا بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وقد بدأت هذه الحرب في 28 فبراير 2026، وشهدت تطورات متسارعة، بما في ذلك إعلان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، إلا أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لا تزال تواجه صعوبات بسبب تمسك الطرفين بمواقفهما.

وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر على أهمية دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول سلمية للأزمات، وتدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة. إن تعزيز الاستثمارات القطرية في اليونان، وخاصة في مجال التعاون العسكري، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أن دعم قطر لجهود التهدئة والحوار الدبلوماسي يعكس التزامها الراسخ بقيم السلام والأمن الإقليمي والدولي





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطر اليونان استثمار تعاون عسكري مفاوضات إيران الشرق الأوسط لبنان

