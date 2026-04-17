قطر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتثني على جهود ترامب

رحبت وزارة الخارجية القطرية بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، واصفة إياه بالخطوة الأولية نحو خفض التصعيد، وأشادت بالجهود الأمريكية في الوساطة. يأتي هذا الاتفاق بعد أيام من العدوان الإسرائيلي الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

أعربت وزارة الخارجية ال قطر ية، مساء الخميس، عن ترحيبها الحار ببدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان ، داعيةً كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم بهذا الاتفاق. وصرحت الوزارة في بيان رسمي بأن قطر تعتبر هذا الإعلان خطوة أولية هامة نحو خفض التصعيد وتخفيف حدة التوترات التي تشهدها المنطقة. وأثنت دولة قطر بشكل خاص على الدور المحوري الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مشيدةً بجهوده في الوساطة والمساعي الحميدة التي بذلها، والتي أسهمت بشكل فعال في التوصل إلى هذا الإعلان الذي يمثل بارقة أمل للشعب ال لبنان ي.

وتمنت الخارجية القطرية أن يشكل هذا الاتفاق دفعة قوية للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، بما يضمن استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها. يأتي هذا التطور عقب إعلان الرئيس ترامب، مساء الخميس، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان، يبدأ سريانه اعتبارًا من منتصف ليل الخميس/الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت. وقد جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية المكثفة التي أجراها مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة. منذ بداية شهر مارس الماضي، تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي متواصل، أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة. وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى سقوط 2196 قتيلاً وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني من ديارهم، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وفي محاولة لاحتواء الوضع، أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون مبادرة في التاسع من مارس الماضي، تضمنت اقتراح هدنة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفتح باب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تحت رعاية دولية. كما شملت المبادرة تقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، وفرض رقابة على سلاح حزب الله. إلا أن حزب الله يرفض هذا المقترح بشدة، متمسكًا بسلاحه الذي يراه ضروريًا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وتجد الحكومة اللبنانية نفسها في موقف صعب، حيث تسعى جاهدةً إلى تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، الذي يصر على أنه يمثل حركة مقاومة شرعية ضد إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل لا تزال تحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها الآخر جراء حرب عامي 2023-2024. وتعود جذور التصعيد الأخير إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في شهر أكتوبر من العام الماضي. ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في نوفمبر من العام التالي، إلا أن إسرائيل استمرت في خرق هذا الاتفاق بشكل يومي، قبل أن توسع نطاق عدوانها بشكل كبير في الثاني من مارس الفائت، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة معاناة الشعب اللبناني





