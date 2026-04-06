قطر تدين التصعيد الإيراني وتدعو إلى حل دبلوماسي شامل

عبرت دولة قطر عن إدانتها للتصعيد الإيراني في المنطقة، ودعت إلى حل دبلوماسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري ومساعد وزير الخارجية الإيراني، حيث تم بحث تداعيات التوتر الراهن. أكد الوزير القطري على أهمية احترام القانون الدولي وتجنيب الشعوب تبعات النزاعات.

صرح وزير الخارجية ال قطر ي، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن ال تصعيد ال إيران ي الأخير تجاه الدول التي اختارت النأي بنفسها عن الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران ، يمثل تهديدًا خطيرًا ل أمن المنطقة واستقرارها. جاء هذا التصريح خلال اتصال هاتفي أجراه مع مساعد وزير الخارجية ال إيران ي، عراقجي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية ال قطر ية.

شهدت المكالمة مناقشة مستفيضة لتطورات التصعيد الراهن وتأثيراته المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي بدأت في الثامن والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية كبيرة. أعرب الوزير القطري عن إدانة دولة قطر للاستهداف الإيراني المستمر للدول في المنطقة، مؤكدًا على أن هذا التصعيد غير المبرر يمثل تحديًا خطيرًا للأمن الإقليمي ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار. وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال عدائية تستهدف البنية التحتية المدنية أو تتسبب في إزهاق أرواح المدنيين، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويجب أن تُدان بأشد العبارات.\من جانبه، دعا وزير الخارجية القطري إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي والعمل على تجنيب شعوب المنطقة تبعات الصراعات والنزاعات، مؤكدًا على أهمية الحلول الدبلوماسية كخيار وحيد لتسوية الأزمة بطريقة شاملة ودائمة. وأشار إلى أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتجنب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع الأطراف. وأكد على أهمية الحوار البناء والتفاوض الجاد بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول سلمية ومستدامة. وفي سياق متصل، أعرب الوزير القطري عن قلق بلاده إزاء استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية على المنطقة، داعيًا إلى وقف فوري للأعمال العدائية والبدء في جهود جادة لإحلال السلام والاستقرار. وشدد على أن دولة قطر مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.\تشهد المنطقة توترات متصاعدة منذ بداية الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث تتهم إيران إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات على أراضيها ومصالحها في المنطقة. في المقابل، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بدعم الجماعات المسلحة في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات بين الطرفين، بما في ذلك تهديدات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتدمير البنية التحتية لإيران في حال فشل المفاوضات. في المقابل، أعلنت إيران عن إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز 'هيرميس 900' و'إم كيو-9'، مما يعكس تعقيد وتوتر الأوضاع في المنطقة. هذه الأحداث المتتالية تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحد من التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، وضرورة احترام سيادة الدول ووقف الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي





