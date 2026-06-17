قطاع التعليم يتصدر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإعلان في السعودية بنسبة 82.9%

تحليل بيانات هيئة الإحصاء يكشف أن قطاع التعليم يحقق أعلى نسبة استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي في الحملات الإعلانية، متفوقًا على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى وتجاوز المتوسط العام 52.3%

أظهر تحليل أحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية التي قرأها جريدة "الوطن" أن قطاع التعليم يحتل الصدارة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمنتجات والخدمات، حيث وصلت نسبة الاستخدام إلى 82.9 %، ما يجعله الأكثر نشاطاً إعلانيًا مقارنةً بجميع القطاعات ال اقتصاد ية الأخرى.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار تحول السوق السعودي نحو التسويق الرقمي، حيث تجاوز المتوسط العام لجميع الأنشطة الاقتصادية 52.3 % من حيث الاعتماد على القنوات الرقمية في الحملات الإعلانية. وتوضح الأرقام أن أكثر من نصف مؤسسات المملكة قد اعتمدت الآن على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة أساسية في استراتيجياتها التسويقية، ما يمنحها مرونة أكبر في توزيع الميزانيات وتنوعًا في أساليب الوصول إلى الجمهور المستهدف.

تبع قطاع التعليم في المرتبة الثانية قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 78.9 %، ثم قطاع الفنون والترفيه بنسبة 73.3 %. وتعود هذه الأرقام العالية إلى الاعتماد المكثف على التواصل المباشر مع المستفيدين وتعريفهم بالبرامج والخدمات والفعاليات المتنوعة. أما قطاع الإقامة والطعام فقد سجل نسبة 68.3 %، يليه قطاع المال والتأمين بنسبة 63.5 %. كما أظهر التحليل أن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية حصدت 59.1 % من الاستخدام، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 58.1 %.

وفي الفئة التالية، بلغ قطاع التعدين واستغلال المحاجر 54.8 %، يليه النقل والتخزين 54.4 % ثم الصناعة التحويلية 53.8 %. جميع هذه القطاعات تجاوزت المتوسط العام ما يدل على انتشار واسع للمنصات الرقمية في مختلف أوجه الأعمال. من ناحية أخرى، شهدت بعض القطاعات انخفاضًا عن المتوسط، حيث سجلت الخدمات الأخرى 48.4 % فقط، بينما بلغت نسبة قطاع التشييد 44.5 %. كما سجل قطاع توصيل الكهرباء والغاز 43.9 %، وإمدادات المياه والصرف الصحي 43.7 %.

وكانت الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الأقل استخدامًا بنسبة 41.7 %. وتؤكد هذه الفروقات وجود تباين في وتيرة التحول الرقمي بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي، ومستوى المنافسة، وخصائص العملاء المستهدفين. وتشير المعطيات إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت أداة لا غنى عنها في بناء الهوية التجارية، وتوسيع قاعدة العملاء، وقياس ردود الفعل لحظيًا، ما يعزز من كفاءة الإعلانات مقارنة بالوسائل التقليدية.

وفي ظل تسارع عملية الرقمنة في المملكة، من المتوقع أن تستمر نسب الاستخدام في النمو عبر جميع الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات القادمة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السعودية تحولًا استراتيجياً يركز على الابتكار الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي، ما يفتح آفاقًا جديدة للمؤسسات لتوسيع نشاطها وتطوير خدماتها عبر القنوات الاجتماعية الفعّالة





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التعليم التسويق الرقمي منصات التواصل الاجتماعي السوق السعودي التحول الرقمي

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