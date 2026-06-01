قطاع التصنيع التركي يقترب من الاستقرار مع أول نمو للصادرات منذ 21 شهراً

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 2.5 في المائة، خلال الربع الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، مما يعني تباطؤ النمو للربع الثالث على التوالي. وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما، في الربع الأول، 0.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق على أساس معدَّل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.

أظهرت بيانات رسمية أن ال اقتصاد التركي سجل نمو اً بنسبة 2.5 في المائة، خلال الربع الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن ال توقعات ، مما يعني تباطؤ ال نمو للربع الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما، في الربع الأول، 0.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق على أساس معدَّل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم. وتوقّع الخبراء، في استطلاعٍ أجرته رويترز، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة، خلال الربع الأول بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.15 في المائة خلال عام 2026 ككل.

في هذه الأثناء، أظهر مسحٌ، أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال ونُشرت نتائجه يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع التركي اقترب من تحقيق الاستقرار خلال مايو الماضي، مدعوماً بعودة الإنتاج إلى النمو وارتفاع طلبات التصدير، للمرة الأولى منذ 21 شهراً. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، والذي تُعدّه ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 49.8 نقطة في مايو، مقارنة مع 45.7 نقطة في أبريل، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة؛ الفاصل بين الانكماش والنمو، وفق رويترز.

وانخفض إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي بمقدار 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 160 مليار دولار، وسط أزمة سياسية. ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي إلى 26 في المائة، كما رفع معدل التضخم المستهدف من 16 إلى 24 في المائة على خلفية تداعيات حرب إيران. وذكرت صحيفة تركيا أن شركة بوتاش لتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي ستضخ استثماراً جديداً لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين النفط الخام إلى أربعة أمثال





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد تركي نمو توقعات قطاع التصنيع استقرار صادرات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نجل الموسيقي فيل كولينز يقترب من الانضمام لـ«ميونخ 1860»ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيخضع لفترة اختبار فني مع الفريق، تمهيداً لاحتمال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

Read more »

ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة خلال أسبوعأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها الجهات الأمنية في المملكة عن ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو 2026.

Read more »

'حزب الله' يستهدف 8 مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية ضمن 21 عملية السبتبالتزامن مع توسيع 'حزب الله' نطاق هجماته شمالي إسرائيل، ردا على سعي الجيش الإسرائيلي لتوسيع توغله في لبنان.. | Anadolu

Read more »

لماذا قرّرت السلطات الهندية إزالة تمثال «ميسي»؟قررت السلطات في مدينة كلكتا الهندية إزالة التمثال العملاق للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 70 قدماً (21 متراً)، وذلك لدواع أمنية بعدما رُصد الهيكل الضخم وهو «يتأرجح بفعل الرياح».

Read more »

حزب الله يعلن عن 21 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنانحزب الله اللبناني يعلن عن قيامه ب21 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابات مؤكدة. وتراجعت التوترات بين حزب الله وإسرائيل، مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته جنوب لبنان إلى شمال خط نهر الليطاني.

Read more »

دي لا إسبرييا وسيبيدا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الكولومبيةسيتنافس المرشحان اليساري إيفان سيبيدا واليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بكولومبيا 21 يونيو.

Read more »