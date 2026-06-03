قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع انكماش منذ سبتمبر 2025

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الروسي إلى 48.7 نقطة في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة انكماش منذ سبتمبر 2025، مع ضعف الطلب وتراجع الطلبات الجديدة والتوظيف.

أظهرت بيانات مسح الأعمال الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال أن قطاع الخدمات في روسيا سجل انكماش ا حادا خلال شهر مايو من العام الحالي، مسجلا أسرع وتيرة انكماش منذ سبتمبر 2025.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 48.7 نقطة في مايو، مقارنة بـ 49.7 نقطة في أبريل، مما يعكس تدهور الظروف التشغيلية واستمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي. وجاء الانخفاض مدفوعا بتراجع حاد في الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت أسرع وتيرة هبوط في ثمانية أشهر، كما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأعلى وتيرة منذ ديسمبر 2022. ويشير هذا التراجع إلى ضعف الطلب المحلي والخارجي على حد سواء، مما يثير مخاوف بشأن آفاق القطاع في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التوظيف، واصل قطاع الخدمات الروسي خفض عدد العاملين للشهر الرابع على التوالي، مع انخفاض الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في أربع سنوات. ويعكس هذا استمرار سياسة التقشف لدى الشركات التي تواجه تراجعا في الطلب وعدم يقين بشأن المستقبل. وفيما يتعلق بالأسعار، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، حيث انخفض تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، بينما تباطأ تضخم أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي مسجلا أضعف وتيرة منذ بداية عام 2026.

ويأتي هذا الانخفاض في التضخم رغم استمرار ارتفاع التكاليف التشغيلية، مما يشير إلى أن الشركات تعاني من صعوبة في تمرير الزيادات إلى العملاء بسبب ضعف الطلب. أما على صعيد ثقة الشركات، فقد شهدت تراجعا حادا في مايو، حيث أثارت المخاوف بشأن السيولة لدى العملاء وضعف الطلب حالة من التشاؤم تجاه آفاق النشاط الاقتصادي. وانخفض مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل إلى أدنى مستوياته منذ بدء موجة التحسن الحالية في يناير 2023.

وعلى مستوى القطاع الخاص ككل، ظل النشاط الاقتصادي تحت الضغط، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المركب لمديري المشتريات في روسيا بشكل طفيف إلى 49.2 نقطة من 49.1 نقطة في أبريل، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويعود هذا الارتفاع الطفيف إلى تحسن طفيف في إنتاج قطاع التصنيع، والذي عوض جزئيا الانكماش الأعمق في نشاط قطاع الخدمات.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار العقوبات الغربية وتراجع الطلب، مع احتمالية استمرار الضغوط في الأشهر القادمة





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روسيا قطاع الخدمات مؤشر مديري المشتريات انكماش تضخم

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