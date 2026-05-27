قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من 604 آلاف حاج في ثلاث حركات

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية نجاح نقل أكثر من 604 آلاف حاج عبر قطار المشاعر المقدسة خلال ثلاث حركات، مع استمرار الحركة الرابعة من مزدلفة إلى منى.

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية " سار " عن تفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة ضمن الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة ، والتي انطلقت بتمام الساعة 12:30 صباحا.

وبلغ عدد الركاب المنقولين خلال هذه الحركة 290 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر القطار في الحركات الثلاث المنتهية إلى أكثر من 604 آلاف راكب. وتستعد الشركة لإطلاق الحركة الرابعة من حركات القطار بتمام الساعة 1:00 صباحا، والتي تستمر حتى الساعة 9:00 صباحا، لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار" قد أعلنت عن خطة تشغيلية شاملة لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج. ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة، وتوفير وسائل نقل آمنة وسريعة تضمن راحتهم وتخفف من الازدحام. ويعمل القطار على مدار الساعة خلال أيام الحج، مستفيدا من أحدث التقنيات في مجال السكك الحديدية.

من ناحية أخرى، حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حر شديدة مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية في مشعر منى، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحجاج من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. كما تفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف سير العمل في وحدات الدفاع المدني بمشعر منى، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ.

ويذكر أن قطار المشاعر المقدسة يعد أحد أهم مشاريع النقل في المملكة، حيث يربط بين مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، ويسهم في تسهيل تنقل الحجاج بشكل منظم وآمن. وقد شهد القطار إقبالا كبيرا هذا العام، مع زيادة في عدد الركاب المنقولين مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس نجاح الخطط التشغيلية المعتمدة. ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، حيث ودعوا مشعر عرفات بعد غروب شمس هذا اليوم، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر مزدلفة، حيث باتوا ليلتهم قبل التوجه إلى منى لرمي الجمرات.

ويشار إلى أن عمليات نقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة ستستمر حتى انتهاء موسم الحج، مع تكثيف الرحلات خلال فترات الذروة لضمان انسيابية الحركة





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطار المشاعر المقدسة حج سار نقل الحجاج مشعر عرفات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيطاليا تتنفس.. ونيويورك تتجاوز عدد ضحايا 11 سبتمبرتراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 25 يوما.. و نيويورك تتجاوز عدد ضحايا 11 سبتمبر العربية

Read more »

ليبيا.. وفاة قائد تابع لحفتر متأثرا بإصابة إثر غارة حكوميةأعلنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، مقتل أحد قادتها، متأثرا بجراح أصيب بها جراء غارة جوية نفذتها القوات الحكومية في مدينة سرت الليبية قبل أسبوع.

Read more »

الإسناد القضائي للتنفيذ يُنجز 600 ألف عملية خلال الربع الأول من 2022تمكن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة_العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 ملايين عملية، منها 2.1 مليون عملية تمت خلال العام الماضي 2021.

Read more »

«أرامكو»: 604 مليارات ريال أرباح 2022 بنمو 46.5%عاجل | «أرامكو»: 604 مليارات ريال أرباح 2022 بنمو 46.5% ✍️محمد الشهراني mffaa1 عكاظ عاجل ان_تكون_اولا

Read more »

'الصحة العالمية': مقتل 604 أشخاص وإصابة 5 آلاف في اشتباكات السودان - صحيفة تواصل الالكترونيةتواصل – فريق التحرير: أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت مقتل 604 أشخاص وإصابة أكثر من 5000 في الصراع بالسودان. تسجيل 604 حالات وفاة في السودان وكشفت أنه تم تسجيل 604 حالات وفاة في السودان منذ بداية الأزمة بين قوات الدعم السريع، والجيش السوداني. أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان وبينت منظمة

Read more »

ارتفاع تكلفة اختراقات البيانات في 2024 إلى 4.88 مليون دولارشمل تقرير «آي بي إم» السنوي تكلفة اختراقات بيانات 604 منظمات في جميع أنحاء العالم.

Read more »