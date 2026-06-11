قضية نشطاء فلسطين في بريطانيا تثير جدلاً قانونياً حول تصنيف الاحتجاج كإرهاب

تحليل قانوني وحقوقي حول مساعي القضاء البريطاني لتصنيف أعمال تخريبية ضد شركة أسلحة إسرائيلية كأعمال مرتبطة بالإرهاب، وما يترتب على ذلك من تهديدات للحريات المدنية.

تشهد الساحة القانونية في المملكة المتحدة حالة من الجدل الحاد والمستمر إثر قضية مثيرة للجدل تتعلق بأربعة نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية، حيث يواجه هؤلاء النشطاء احتمالية تصنيف أفعالهم على أنها مرتبطة بالإرهاب، وهو توجه أثار موجة عارمة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وخبراء قانونيين.

ومن المقرر أن يتخذ القاضي البريطاني جونسون قراراً حاسماً بشأن ما إذا كانت التصرفات التي قام بها المتهمون الأربعة تندرج تحت بند الصلة بالإرهاب، وهو قرار يتجاوز مجرد التوصيف القانوني ليصل إلى تشديد العقوبات السجنية المفروضة عليهم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن هيئة المحلفين كانت قد أدانتهم سابقاً بتهم تتعلق بالإضرار الجنائي فقط، عقب عملية اقتحام استهدفت منشأة تابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية داخل الأراضي البريطانية في عام 2024. وتضم قائمة المتهمين كل من شارلوت هيد، وصامويل كورنر، وليونا كاميو، وفاطمة رجواني، مع توجيه تهمة إضافية لكورنر تتعلق بالتسبب في إصابة جسدية لشرطية أثناء تنفيذ العملية الاحتجاجية.

وفي هذا السياق، أطلق المحامي البريطاني المرموق مايكل مانسفيلد، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، صرخة تحذير معتبراً أن محاولة السلطات التعامل مع هذه القضية بوصفها مرتبطة بالإرهاب، في ظل غياب إدانة قضائية صريحة بهذا الشأن، يمثل تهديداً دستورياً خطيراً ومساساً مباشراً بمبادئ العدالة الجوهرية. وأشار مانسفيلد في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إعادة تصنيف الجريمة فعلياً بعد أن انتهت المحاكمة وصدر حكم هيئة المحلفين، منتقداً في الوقت ذاته عدم سماح المحكمة للنشطاء بعرض دوافعهم السياسية أمام المحلفين في المرحلة الأولى، ليجدوا أنفسهم لاحقاً في مواجهة احتمال معاملتهم كإرهابيين.

وأكد أن المبدأ القانوني الراسخ يقضي بعدم معاقبة أي فرد على جريمة لم يتم توجيهها إليه رسمياً أو محاكمته بشأنها، محذراً من أن هذا النهج قد يمهد الطريق لتوسيع تعريف الإرهاب ليشمل كافة أشكال الاحتجاج السياسي المباشر. ولم تكن صرخة مانسفيلد منفردة، بل حظيت بدعم واسع من أكثر من خمسين محامياً وأكاديمياً وخبيراً قانونياً وقعوا رسالة مفتوحة تؤكد أن اعتبار هذه القضية مرتبطة بالإرهاب هو أمر خاطئ من الناحية المبدئية، ويؤدي إلى تآكل الحدود الفاصلة بين الاحتجاج السياسي المشروع والأعمال الإرهابية الإجرامية.

وأوضحت الرسالة أن التاريخ البريطاني حافل بنماذج من العصيان المدني الذي كان ضرورياً لتحقيق الحقوق، مثل حركات المطالبة بحق النساء في التصويت، واحتجاجات غرينهام كومون ضد الأسلحة النووية، مشددة على أن محو الفوارق بين العمل الاحتجاجي المبدئي والإرهاب هو نهج تتبعه الأنظمة السلطوية فقط. ومن جانبها، وصفت بيني غرين، أستاذة القانون والعولمة بجامعة كوين ماري، هذا التوجه بأنه صادم للغاية، خاصة وأن الأعمال استهدفت معدات شركة متهمة بتزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الحرب على قطاع غزة، مما يجعل القضية مرآة تعكس تراجع معايير العدالة في بريطانيا.

من الناحية التشريعية، يستند هذا التوجه إلى المادة 69 من قانون العقوبات البريطاني لعام 2020، والتي تمنح القاضي صلاحية أخذ العامل الإرهابي في الاعتبار عند النطق بالحكم إذا استنتج أن الجريمة ارتكبت لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية. وفي حال تفعيل هذه المادة، لن يقتصر الأمر على زيادة مدة السجن، بل سيمتد ليشمل فرض رقابة أمنية مشددة وطويلة الأمد على النشطاء، وإلزامهم بإخطار السلطات بأي تغييرات في حياتهم الشخصية مدى الحياة.

وفي المقابل، تصر السلطة القضائية البريطانية على أن القضاة يعملون باستقلالية تامة ويطبقون القوانين التي سنها البرلمان بناءً على الوقائع المتاحة. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه بريطانيا تصاعداً في وتيرة التضييق القانوني على الحركات الاحتجاجية، سواء تلك المرتبطة بفلسطين أو المناخ، مما يثير مخاوف جدية من تحول التشريعات الأمنية إلى أدوات لقمع النشاط المدني والسياسي السلمي





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