قضية المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري التركي: صراع داخلي وانعكاسات على مستقبل الحزب

ملخص: قررت محكمة تركية إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري وعزل أوزغور أوزل وإعادة كمال كليتشدار أوغلو لرئاسة الحزب، بسبب مخالفات وشراء أصوات. يصف مؤيدو أوزل وإمام أوغلو القرار بأنه انقلاب قضائي بتوجيه من أردوغان، لكن التحليل يشير إلى أن القضية انعكاس لصراع داخلي في الحزب. يتوقع خبراء أن يش flawed كليتشدار أوغلو حزبه ويرفض عقد مؤتمر جديد، مما يدفع أوزل وإمام أوغلو للانشقاق وتأسيس حزب جديد، رغم المخاطر Electoral التي تواجههما.

تدور أحدث تطورات المشهد السياسي التركي حول قرار المحكمة بإلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 ل حزب الشعب الجمهوري ، الذي عقد في نوفمبر 2023، وعزل الرئيس المنتخب أوزغور أوزل ، وإعادة كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب.

القضية التي رفعها أعضاء من نفس الحزب اتهمت بحدوث مخالفات وتلاعب وشراء أصوات خلال المؤتمر، ووجدت المحكمة أن الأدلة الدامغة تؤكد هذه الادعاءات. ووفقًا للحكم، تم إعادة كليتشدار أوغلو، المرشح الرئاسي السابق لل الحزب، إلى منصبه الذي فقدها بطرق وصفها هو نفسه بأنها "غير ديمقراطية" و"طعنة في الظهر"، في إشارة إلى الدور المزعوم لعمدة إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في تمويل شراء الأصوات لصالح أوزل.

المؤيدون لأوزل وإمام أوغلو، الذين يخوضان صراعًا مفتوحًا مع كليتشدار أوغلو، يصفون قرار المحكمة بأنه "انقلاب قضائي" مدبر من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في محاولة لاستغلال ورقة المظلومية وتجنب إدانة حزبهم. لكن التحليل يظهر أن القضية برمتها هي انعكاس لصراع داخلي حاد داخل حزب الشعب الجمهوري، شاركت في رفع الشكوى والاستشهاد فيها أطراف جميعها من أعضاء الحزب، بينما شهود الادعاء بالرشوة هم أيضًا ممثلو الحزب.

وبالتالي، فإن محاولة تصوير التدخل الخارجي هي جزء من مسرحية تهدف إلى صرف الأنظار عن المخالفات التي ارتكبت في المؤتمر الملغى. بعد الحكم، اجتمع العشرات من نواب الحزب ورؤساء البلديات المؤيدين لأوزل وانتخبوه رئيسًا للكتلة البرلمانية، في محاولة للحفاظ على تمثيل ما يعرفون بـ"جبهة أوزل-إمام أوغلو" داخل البرلمان.

لكن هذه الخطوة سرعان ما انتقلت إلى ساحة جديدة بعد أن أزال كليتشدار أوغلو لوحة "رئيس الحزب" من مكتب أوزل في البرلمان واستبدلها بلوحة "رئيس الكتلة البرلمانية"، في إشارة إلى فقدان أوزل للشرعية الحزبية. ومن المتوقع أن يقوم كليتشدار أوغلو قريبًا بعزل أوزل من رئاسة الكتلة، خاصة بعد أن طلب من قوات الأمن إخراج أوزل ومؤيديه من المقر الرئيسي للحزب وتسليمه إليهFollowing his reinstatement, Kilicdaroglu is expected to initiate a large-scale purge within the party, including suspending the membership of mayors like Imamoglu who face legal charges, and expelling deputies who publicly insulted him.

Meanwhile, the Ozel-Imamoglu front is demanding a new general congress within 40 days to re-elect a party leader before Kilicdaroglu consolidates control and changes the allegiance map of members. However, this demand is likely to be rejected as Kilicdaroglu plans to first cleanse the party and then lead it until the next presidential and parliamentary elections scheduled for 2028, or possibly earlier.

هذا المسار يدفع بجبهة أوزل وإمام أوغلو نحو الانشقاق، رغم أن مغادرة أكبر أحزاب المعارضة لا يضمن لهم نفس التأثير Political weight they once had. Experience in Turkish democracy shows that new parties founded by splinters from major parties often fail to gain traction and sometimes dissolve quickly.

Moreover, a new party led by Imamoglu-who is imprisoned on charges of founding a criminal network-would likely turn Ozel into a mere figurehead, a scenario unappealing to voters. Meanwhile, public opinion is turning critical of Imamoglu, accusing him of winning the Istanbul mayorship through buying loyalty of smaller parties with public money and positions, and of using alleged corruption and pressure on businessmen to topple Kilicdaroglu and seize control of the CHP.

The final chapters of this political drama will determine whether the CHP can emerge unified or splinter into new entities, reshaping Turkey's opposition landscape ahead of the 2028 elections





