قصف الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدمير منزل في غزة، إصابة 9 مواطنين، وتشريد عشرات العائلات

قصف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ حربي منزلًا في منطقة الشاطئ بغزة، أدى إلى إصابة 9 مواطنين، وتدمير المنزل بشكل كامل، وتضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة، واندلاع حرائق في عدد منها.

طالب جهاز الدفاع المدني المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والوسطاء، بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة، والعمل على وقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية. وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المنزل عقب تهديد جيش الاحتلال باستهدافه، وإصدار أوامر بإخلاء المربع السكني بالكامل، وتسبب القصف في تشريد عشرات العائلات الفلسطينية. وقد كُتبت هذه المعلومات بتاريخ 2023-10-15





