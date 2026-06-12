قصة إنسانية مؤثرة: حارس كوريا الجنوبية كيم سونغ-جو يلتحق بالمعسكر قبل أيام من ولادة طفلته وينمي أداءه في افتتاح مونديال 2026

تُبرز تغطية خاصة لحارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية كيم سونغ-جو خلال كأس العالم 2026، حيث تجاوزت قصته حدود الملعب لتروي حكاية تضحية وإصرار جمعت بين واجب تمثيل الوطن وتحمل مسؤولية الأبوة. اضطر الحارس البالغ 35 عامًا، والمشارك للمرة الرابعة في المونديال، إلى مغادرة كوريا الجنوبية والالتحاق بمعسكر المنتخب قبل أيام من ولادة طفلته الأولى، ليغيب عن لحظة الولادة ويكتفي برؤية新生儿ته عبر مكالمة فيديو. لكنه حول تلك المشاعر إلى أداء بطل، حيث ساهم بشكل حاسم في فوز كوريا الجنوبية على جمهورية التشيك 2-1 في المباراة الافتتاحية، من خلال تصديات حاسمة في الدقائق الأخيرة، ليكتب فصلًا جديدًا من الإنسانية في تاريخ البطولة.

13 يونيو 2026 - 00:51 | آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 00:51 لا تقتصر قصص كأس العالم على الأهداف والانتصارات فقط، بل تحمل في طياتها حكايات إنسانية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وتجسد حجم التضحيات التي يقدمها اللاعبون من أجل تمثيل أوطانهم في أكبر محفل كروي عالمي.

وتبرز قصة حارس منتخب كوريا الجنوبية المخضرم كيم سونغ-جو كواحدة من أكثر القصص تأثيرًا خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما وجد نفسه أمام لحظة استثنائية جمعت بين مسؤولية الوطن وفرحة الأبوة. ويخوض الحارس البالغ من العمر 35 عامًا مشاركته الرابعة في نهائيات كأس العالم، إلا أن هذه النسخة تحمل له ظروفًا مختلفة، إذ اضطر إلى مغادرة بلاده والانضمام إلى معسكر المنتخب الكوري الجنوبي قبل أيام قليلة من موعد ولادة طفلته الأولى، تاركًا زوجته تواجه تلك اللحظات المهمة بمفردها.

ولم يتمكن كيم من احتضان طفلته عند ولادتها، واكتفى برؤيتها للمرة الأولى عبر مكالمة فيديو من مقر إقامة المنتخب، في مشهد عكس حجم التحديات التي يواجهها الرياضيون خلال البطولات الكبرى. وسرعان ما ترجم كيم تلك المشاعر إلى أداء مميز داخل الملعب، إذ لعب دورًا بارزًا في فوز منتخب بلاده على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1 في افتتاح مشواره بالمونديال، بعدما تصدى لعدة فرص خطرة في الدقائق الأخيرة، محافظًا على تقدم فريقه ومنح كوريا الجنوبية بداية مثالية في البطولة.

ولم تكن تصديات كيم الحاسمة أمام التشيك مجرد لحظات رياضية صنعت انتصارًا ثمينًا لمنتخب بلاده، بل بدت وكأنها رسالة وفاء لعائلته التي تركها خلفه في واحدة من أهم المحطات الشخصية في حياته. فبين فرحة استقبال مولودته الأولى ومسؤولية الدفاع عن ألوان كوريا الجنوبية في كأس العالم، اختار الحارس المخضرم أن يحمل الحلمين معًا، وأن يحول مشاعره إلى أداء استثنائي على أرض الملعب.

وبينما احتفلت الجماهير الكورية ببداية مثالية لمنتخبها في البطولة، كان كيم يعيش فرحة من نوع أخرى، بعدما جمع بين نجاحه في حماية مرمى منتخب بلاده واستقبال ابنته الأولى، في قصة امتزجت فيها المشاعر الإنسانية بالإنجاز الرياضي على أكبر مسرح كروي في العالم. وتبقى قصة كيم سونغ-جو من المشاهد الإنسانية اللافتة في مونديال 2026، إذ تعكس الوجه الآخر لكرة القدم، حيث تمتزج الأحلام الوطنية بالتحديات العائلية، ويجد اللاعب نفسه مطالبًا بموازنة مشاعر الأب والزوج مع مسؤولياته كلاعب دولي، في رحلة عنوانها التضحية والإصرار والسعي لكتابة لحظة لا تُنسى في تاريخ مسيرته الكروية





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