قصة اندماج: تحديات وتغلبات شابة في ألمانيا

نورهان تشارك تجربتها في الاندماج في المجتمع الألماني، والصعوبات التي واجهتها في تعلم اللغة والتأقلم مع الثقافة الجديدة، وكيف تغلبت عليها من خلال التعلم والانفتاح على الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، نظرة على أحداث أخرى في المغرب وأوكرانيا وبولندا.

تُعدّ تجربة الاندماج في مجتمع جديد تحديًا معقدًا يواجهه الكثيرون، خاصةً أولئك القادمين من ثقافات وبيئات مختلفة. نورهان، شابة من أصول شرقية، تشارك قصتها عن تجربتها في ألمانيا ، وكيف تغلبت على الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية استقرارها هناك.

في البداية، لم يكن تعلم اللغة الألمانية هو العائق الوحيد أمام تأقلمها، بل كان هناك شعور بالوحدة والبعد الاجتماعي، بالإضافة إلى اختلاف المناخ الذي أثر بشكل كبير على حالتها النفسية. كانت نورهان تفتقد بشدة إلى'لمّة الأهل' والدفء العائلي الذي اعتادت عليه في بيئتها الشرقية. ومع ذلك، لم تستسلم لهذه الصعوبات، بل قررت أن تتحدى نفسها وتتعلم اللغة الألمانية، وأن تتقبل اختلافات المجتمع الألماني، مع الحفاظ على هويتها الثقافية وعاداتها وتقاليدها.

بدأت نورهان رحلة التعلم والاكتشاف، وسعت إلى فهم المجتمع الألماني من خلال دراستها وعملها. من خلال عملها مع كبار السن والفئات العمرية الأخرى، اكتشفت الجوانب الإيجابية في المجتمع الألماني، والانفتاح على الثقافات الأخرى. لم تتعرض نورهان لأي مواقف عنصرية، بل وجدت اللطف والانفتاح من قبل الألمان. أدركت أن الاندماج الحقيقي هو المفتاح للتعرف على الآخرين بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

على الرغم من مرور سنوات عديدة على استقرارها في ألمانيا، إلا أن الحنين إلى الوطن والأهل والأصدقاء لا يزال يرافقها. تشعر نورهان بأنها لا تزال تفتقد إلى الاستقرار الكامل، وتتطلع إلى العودة إلى العراق يومًا ما. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع نورهان بموهبة فنية في الغناء، بدأت منذ طفولتها وتشجعت عليها من قبل أخواتها. تعشق نورهان أغاني السبعينيات والثمانينيات، وتفتقد إلى الروح التي تميزها.

ولهذا السبب، قررت أن تغني أغنية ثنائية مع الفنان علي نجم، تمزج بين القديم والجديد بأسلوب معاصر. كما تشير نورهان إلى الفرص المتاحة لها في العراق، والتي تأتيها من خلال صفحتها على إنستغرام، مما يشجعها على التفكير في العودة والاستقرار في وطنها. في سياق آخر، تشهد المغرب حركة 'ريد بيل' المثيرة للقلق، حيث يقوم مؤثرون بالترويج لخطاب ذكوري معادٍ للنساء، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف ضد المرأة.

وفي أوكرانيا، يحتفل الشعب بانتصار عسكري كبير بتحرير مدينة خيرسون الاستراتيجية من الجيش الروسي الغازي، وتواصل القوات الأوكرانية تحرير المزيد من الأراضي المحتلة. في مدينة فوفتشانسك المحررة في شرق أوكرانيا، استقبل السكان جيشهم بفرح، بينما فر بعض السكان الذين تعاطفوا مع المحتلين الروس. وفي بولندا، تواجه ناشطة بولندية خطر السجن بسبب تحديها للتشريع البولندي الأكثر صرامة في أوروبا بشأن الإجهاض، والذي يسمح بالإجهاض فقط في حالات الخطر على حياة الأم أو الاغتصاب.

هذه الأحداث المتنوعة تعكس التحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة في جميع أنحاء العالم، سواء كانت تتعلق بالاندماج الثقافي، أو حقوق المرأة، أو الصراعات السياسية، أو الدفاع عن الحريات الفردية





