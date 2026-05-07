قرن من الإبهار الكوني: الاحتفال بالذكرى 101 لتدشين أول قبة سماوية حديثة في العالم

تقرير مفصل يتناول الذكرى 101 لافتتاح أول قبة سماوية حديثة في المتحف الألماني، مستعرضاً التطور التقني من الأنظمة الميكانيكية لكارل زايس وصولاً إلى العروض الرقمية الحديثة ودورها في تعليم علم الفلك.

يحيي المجتمع العلمي والمهتمون بشؤون الفضاء في السابع من مايو لعام 2026 ذكرى استثنائية تمثل مرور 101 عام على تأسيس وافتتاح أول قبة سماوية حديثة في التاريخ، وهي المناسبة التي لا تعد مجرد احتفالية زمنية بل هي وقفة لتأمل كيف تغيرت منهجيات تعليم علم الفلك ونشره بين عامة الناس.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1925، شهد المتحف الألماني تدشين هذا الصرح العلمي الذي أحدث ثورة بصرية ومعرفية، حيث نقل دراسة النجوم من صفحات الكتب والمعادلات الرياضية الجافة إلى تجربة بصرية حية وملموسة، مما جعل السماء الليلية متاحة للمشاهدة والدراسة في أي وقت من اليوم وبدقة متناهية، وهو ما فتح الباب أمام ملايين البشر لاستكشاف أسرار الكون دون الحاجة إلى امتلاك تلسكوبات معقدة أو انتظار ليلة صافية تماماً من السحب. وفي هذا السياق، قدم المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، شرحاً مفصلاً حول ماهية القبة السماوية، موضحاً أنها عبارة عن منشأة معمارية تأخذ شكل نصف كروي تم تصميمها بعناية لتكون بمثابة شاشة عرض عملاقة تحاكي قبة السماء الحقيقية.

وتعتمد هذه القباب في عملها على أنظمة عرض متطورة تقوم بإسقاط ضوئي دقيق للغاية يستند إلى الإحداثيات الفلكية المعتمدة عالمياً، مما يتيح عرض مواقع النجوم والكواكب والمجرات والظواهر الكونية المختلفة بطريقة واقعية تحاكي الحركة الفعلية للأجرام السماوية. ويهدف هذا التصميم إلى تبسيط المفاهيم الفلكية المعقدة وتحويلها إلى تجربة تعليمية تفاعلية غامرة، حيث يجد الزائر نفسه محاطاً بنجوم تتلألأ وكأنه يقف في قلب الصحراء تحت سماء صافية، مما يعزز من قدرة العقل البشري على استيعاب أحجام الكون ومسافاته الشاسعة.

وبالعودة إلى الجذور التقنية لهذا الابتكار، أشار أبو زاهرة إلى أن الفضل في ظهور هذه التقنية يعود إلى الرؤية الطموحة للمهندس الألماني أوسكار فون ميلر، الذي تعاون بشكل وثيق مع شركة كارل زايس العريقة في مجال البصريات. وقد أثمر هذا التعاون عن تطوير أول جهاز عرض سماوي ميكانيكي ضوئي متكامل، والذي عرف لاحقاً باسم المسقط الكوكبي.

هذا الجهاز لم يكن مجرد آلة بسيطة، بل كان تحفة هندسية تعتمد على منظومة بالغة التعقيد من العدسات والمصابيح البؤرية والنماذج الكروية المثقبة التي تمثل مواقع النجوم بدقة مذهلة. وكان جوهر هذا النظام يتمثل في وجود كرة نجمية مركزية تحتوي على عشرات الإسقاطات الضوئية الموزعة وفق حسابات فلكية دقيقة، وعندما يتم تشغيل الجهاز، تبدأ آليات ميكانيكية متزامنة في تدوير هذه الإسقاطات لمحاكاة الحركة اليومية الظاهرية للسماء، كما سمحت هذه الهندسة المتقدمة بمحاكاة الحركة السنوية للشمس على طول دائرة البروج، مما جعل من القبة السماوية مختبراً تعليمياً متكاملاً.

ومع مرور العقود، لم تتوقف هذه التقنية عند حدود الميكانيكا والضوء، بل شهدت تحولاً جذرياً تماشياً مع الثورة الرقمية. فقد انتقلت القباب السماوية من الأنظمة التقليدية إلى أنظمة رقمية فائقة التطور تعتمد على الحواسيب العملاقة وعروض الفيديو عالية الدقة التي تصل إلى دقة 8K وأكثر، مما سمح للمشاهدين ليس فقط برؤية النجوم من منظور الأرض، بل بالانطلاق في رحلات افتراضية عبر المجرات وزيارة الثقوب السوداء واستكشاف أسطح الكواكب البعيدة.

واليوم، تنتشر آلاف القباب السماوية في مختلف قارات العالم، حيث تدمج بين الجانب التعليمي الأكاديمي والجانب الترفيهي المشوق، وهو ما يساهم بشكل فعال في تعزيز الوعي العلمي لدى الأجيال الجديدة وإلهام الشباب لدخول مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبمناسبة مرور هذه المائة عام وبداية القرن الثاني من عمر هذا الابتكار، تشهد العديد من الدول، وفي مقدمتها ألمانيا، تنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات الثقافية والعلمية التي تستعرض تاريخ القباب السماوية وتطور تقنياتها عبر الزمن.

هذه الفعاليات لا تهدف فقط إلى الاحتفال بالماضي، بل تسعى إلى رسم رؤية مستقبلية لكيفية دمج تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في هذه القباب، لتقديم تجارب كونية أكثر عمقاً وواقعية، مما يضمن استمرار القبة السماوية كأداة أساسية في نشر الثقافة العلمية وربط الإنسان بكونه الفسيح الذي لا يتوقف عن إبهارنا كل يوم





