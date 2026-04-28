قرقاش: سوريا والمغرب ومصر أبدت مواقف إيجابية خلال اعتداءات إيران

كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات عن مواقف إيجابية من سوريا والمغرب ومصر خلال الحرب الأخيرة، مع التأكيد على أهمية مراجعة التحالفات والأمن الإقليمي في ظل التوترات المتصاعدة.

صرح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش ، بأن سوريا و المغرب و مصر أبدت مواقف إيجابية خلال فترة الاعتداءات التي شنتها إيران ، وذلك في سياق الحرب التي اندلعت بين واشنطن وتل أبيب من جهة و إيران من جهة أخرى.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة قرقاش في جلسة حوارية بعنوان 'إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر'، ضمن فعاليات ملتقى المؤثرين الخليجيين الذي عُقد في دبي. الجلسة ركزت بشكل خاص على الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، حيث ردت إيران على ذلك بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما وصفته بـ'المواقع والمصالح الأمريكية' في دول المنطقة المختلفة.

استمرت هذه التوترات حتى الثامن من أبريل/نيسان، عندما تم الإعلان عن هدنة مؤقتة بوساطة من جمهورية باكستان الإسلامية. خلال هذه الفترة، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضرراً من الهجمات الإيرانية، حيث تعرضت لعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقاً لرصد سابق قامت به وكالة الأناضول. وأكد قرقاش قائلاً: 'في حالة الإمارات، من الضروري أن نذكر أن هناك دولاً عربية اتخذت مواقف إيجابية، مثل سوريا والمغرب ومصر، وهذا الأمر يجب أن نؤكده ونشير إليه'.

وأضاف أن 'العدوان الإيراني كان يتميز بالشراسة والتهور، وبحجم لم يكن متوقعاً'، مؤكداً أن 'هذا العدوان لم يكن قراراً عفوياً بل كان مخططاً له بعناية'. وأشار قرقاش إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع هذه الحرب، وأن هناك اتفاقاً وتأكيداً على أن دول الخليج لن تقدم أي تسهيلات قد تساهم في دعم إيران خلال هذه الحرب.

وأوضح أن هذا الحدث، بحجمه وتأثيره، يمثل نقطة تحول هامة في التاريخ الحديث لمنطقة الخليج، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد في تاريخها هجوماً بهذا الحجم والاتساع والشراسة. وأضاف أن 'التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الأزمة كان الأضعف على الإطلاق، مقارنة بالأزمات والتحديات الأخرى التي واجهتها المنطقة في الماضي'. وتابع قائلاً إن من 'نتائج العدوان الإيراني أنه كشف عن وجود خلل في الأمن القومي العربي، وتغيير في الأولويات الأمنية للدول العربية'.

كما أكد على أن الهجمات الإيرانية أثبتت 'أهمية وضرورة الوجود العسكري الأمريكي في دول الخليج لحماية مصالحها وتقديم الدعم اللازم لها'. وجزم قرقاش بأن المرحلة التي ستلي هذا 'العدوان الغاشم' ستكون مختلفة تماماً عما سبقها بالنسبة لدول المنطقة، موضحاً أن حجم هذا الحدث يستدعي مراجعة شاملة وواقعية وعقلانية.

وأضاف: 'المنطقة كانت تبحث عن حلول لهذه المشكلة منذ عشرين عاماً، وهي تدرك تماماً أن الحروب لها تداعيات مختلفة عن منطق السياسات والعلاقات الباردة، وأن ما نتج عن هذا العدوان قد خلق أزمة ثقة ستستمر لعقود'. وأردف قائلاً إن 'أولوية هذه المراجعة يجب أن تكون مصلحتنا الوطنية، وألا نسمح لأي طرف من خارج منطقة الخليج بأن يفرض علينا رؤيته لأمن منطقتنا ومستقبلها من خلال أي منظور أيديولوجي'.

ورأى قرقاش أن 'الإمارات ودول الخليج العربي قد انتصرت على العدوان الإيراني الغاشم'، مضيفاً أن 'بداية الانتصار على العدو هي رفض قبول سرديته'. وفي الحادي عشر من أبريل، استضافت باكستان جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنها لم تسفر عن أي اتفاق. وفي الرابع عشر من الشهر نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناءً على طلب من باكستان 'إلى حين تقديم طهران لمقترحها'، دون تحديد مدة زمنية لهذا التمديد.

ولا يزال مسار التفاوض بين واشنطن وطهران متعثراً، وسط مخاوف متزايدة من انهيار الهدنة وعودة التصعيد في المنطقة مرة أخرى





