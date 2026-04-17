قرقاش: الإمارات منتصرة وإيران الخاسر الأكبر.. وشروط خليجية للإفراج عن السلام

المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، يؤكد أن الإمارات خرجت منتصرة من الحرب، معتبراً إيران الخاسر الأكبر، ويكشف عن شروط خليجية ضرورية للتعامل مع طهران، بما في ذلك ضمانات بعدم الاعتداء ووقف البرنامج النووي ودفع التعويضات، وفتح مضيق هرمز. كما ينتقد دور الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ويشدد على أهمية تعزيز الدفاعات الوطنية والتطوير التكنولوجي، مؤكداً دعم الإمارات للقضية الفلسطينية وسعيها لتحقيق السلام عبر الدبلوماسية.

أكد المستشار الرئاسي الإمارات ي، أنور قرقاش ، أن دولة الإمارات قد خرجت منتصرة من أتون الحرب، فيما اعتبر أن إيران هي الخاسر الأكبر، مشيراً إلى أن دول الخليج قد أدركت أخيراً طبيعة عدوها الحقيقي. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاش نظمها نادي دبي للصحافة، والتي هدفت إلى تقييم تداعيات الحرب والاعتداءات ال إيران ية التي استهدفت أمن وبنى تحتية واقتصادات دول الخليج . وأوضح قرقاش أن الباب الدبلوماسي مع طهران لا يزال مفتوحاً، إلا أنه يأتي محملاً بشروط صارمة.

وتشمل أبرز هذه الشروط، التي طالبت بها الإمارات ودول الخليج، الحصول على ضمانات إيرانية ودولية تمنع تكرار أي اعتداء على دول المنطقة، بالإضافة إلى وقف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. كما تم التأكيد على ضرورة دفع طهران لتعويضات عن الخسائر التي لحقت بدول خليجية، وخاصة الإمارات، وإعادة فتح مضيق هرمز دون أي شروط لضمان حرية الملاحة الدولية. وأكد قرقاش بوضوح أن "الإمارات لا تثق في إيران"، وأن أي تعامل مستقبلي سيكون بحذر شديد. وأضاف بأن إدراك دول الخليج لموقفها تجاه إسرائيل قد يختلف عن مواقف بعض المجتمعات العربية، نظراً لأن إيران هي من اعتدت على دول الخليج بآلاف الصواريخ والمسيرات، مما يجعلها العدو الرئيسي لدول الخليج. وأشار إلى أن الإمارات كانت الأكثر تعرضاً للهجمات الإيرانية الغاشمة مقارنة بأطراف أخرى، بما في ذلك إسرائيل، وأن هذا الاستهداف الشامل لدولة الإمارات لا يمكن فهمه بأي تفسير منطقي أو عقلاني، خاصة وأن الدولة لم تكن طرفاً في أي تصعيد، مما يعكس الطبيعة الحقيقية للسلوك الإيراني تجاه دول الخليج. وانتقد قرقاش أداء الجامعة العربية، واصفاً إياها بأنها "لم تكن في مستوى التحديات"، كما وصف موقف مجلس التعاون الخليجي بأنه كان "ضعيفاً" من الناحية الأمنية والسياسية، داعياً إلى إعادة تقييم مواقف بعض الدول العربية التي وصفها بأنها "فاجأتنا فعلاً". وفي سياق متصل، أكد قرقاش على استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة، مع التركيز على تعزيز الدفاعات الوطنية وتوسيع برامج التطوير التكنولوجي والعلمي، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين. وعزا قرقاش انتصار الإمارات إلى موقف المواطنين والمقيمين في الدولة خلال الأزمة، مثنياً على دورهم في الصمود. كما استعرض قرقاش موقف الإمارات الداعم للقضية الفلسطينية، وجهودها في تقديم مساعدات إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، مؤكداً تأييد "الحق الفلسطيني المشروع". وخلص قرقاش إلى أن الإمارات لا تسعى إلى عودة الحرب، وأن سياستها الحالية تتمحور حول "نجاح الدبلوماسية" وتجنب أي تصعيد جديد. في سياق آخر، أفاد التلفزيون الصيني بأن الرئيس شي جين بينغ قد طرح أربع مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، تتضمن احترام السيادة والتنسيق بين التنمية والأمن. من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، أن مضيق هرمز ليس مفتوحاً حالياً، وطالب بتحرير الملاحة عبر المضيق دون قيد أو شرط وإبعاده عن التسليح. هذه التصريحات تأتي في إطار التطورات الإقليمية المتسارعة، وتعكس رؤية الإمارات لمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.





