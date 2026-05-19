قرعة كأس الخليج 27 في جدة: صراع العمالقة ومنافسات استثنائية بروح مونديالية

تفاصيل مراسم قرعة كأس الخليج 27 التي استضافتها جدة، حيث اجتمعت القوى الكروية الخليجية في مجموعتين ناريتين، مع حضور لافت لمنتخبات متأهلة لكأس العالم 2026.

شهدت مدينة جدة السعودية، وتحديداً على مسرح ميدان الثقافة، مراسم سحب قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج، في أجواء مفعمة بالرمزية التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية ومكانة خاصة حتى قبل أن تبدأ صافرة انطلاقها، حيث ستكون المرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة العريقة التي تشهد مشاركة ثلاثة منتخبات نجحت في حجز مقاعدها ضمن منافسات كأس العالم 2026، وهم منتخبات السعودية وقطر والعراق. ويعكس هذا الحضور المونديالي التحول النوعي والتطور الكبير الذي شهدته كرة القدم في منطقة الخليج العربي على المستويين القاري والدولي، مما يضفي صبغة فنية عالية على مستوى التنافس المتوقع في هذه البطولة.

وأسفرت نتائج القرعة عن تشكيل مجموعة أولى وصفها الكثيرون بمجموعة الموت نظراً لثقلها التاريخي الكبير، حيث وقع المنتخب السعودي، صاحب الألقاب الثلاثة، مع المنتخب العراقي المتوج باللقب أربع مرات، والمنتخب العماني الذي حقق البطولة في نسختي 2009 و2017، والمنتخب الكويتي الذي يتربع على عرش البطولة كأكثر المنتخبات تتويجاً بـ 10 ألقاب. إن هذه المجموعة وحدها تحمل في جعبتها 19 لقباً خليجياً، مما يجعل كل مباراة فيها بمثابة نهائي مبكر.

ويبقى المنتخب الكويتي هو الرقم الأصعب تاريخياً بفضل هيمنته المطلقة في البدايات الذهبية للبطولة منذ عام 1970، حيث حقق ألقابه في أعوام 1970 و1972 و1974 و1976 و1982 و1986 و1990 و1996 و1998 و2010. وفي المقابل، يسعى الأخضر السعودي لاستعادة بريقه الخليجي والعودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل منذ عام 2003، بينما يطمح المنتخب العماني لاستعادة لقبه بعد خسارته لنهائي النسختين الماضيتين.

أما المجموعة الثانية، فقد جاءت متوازنة ومثيرة للغاية، حيث ضمت منتخب الإمارات بطل نسختي 2007 و2013، والمنتخب القطري المتوج باللقب ثلاث مرات في أعوام 1992 و2004 و2014، بالإضافة إلى منتخب البحرين حامل لقب النسختين الأخيرتين 2019 و2024، ومنتخب اليمن. وتبرز في هذه المجموعة قوة المنتخب البحريني الذي يعيش فترة ذهبية حالياً، مقابل طموحات قطرية في ترسيخ السيطرة الفنية والخليجية، ورغبة إماراتية في العودة إلى منصات التتويج بعد سنوات من الابتعاد.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة منافسات البطولة في الفترة ما بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر 2026، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها عروس البحر الأحمر سجل المدن المنظمة لهذه البطولة، بعد أن كانت الرياض هي الحاضنة السعودية السابقة للحدث في عدة مناسبات، مما يضيف زخماً جماهيرياً وإعلامياً غير مسبوق للنسخة المقبلة. وبالنظر إلى السجلات التاريخية للوصافة، نجد أن المنتخب السعودي هو الأكثر تحقيقاً للمركز الثاني في تاريخ كأس الخليج بواقع 7 مرات، وهو ما يعكس استمراريته في المنافسة رغم عدم تتويجه باللقب في تلك النسخ، حيث حل وصيفاً في أعوام 1972 و1974 و1998 و2009 و2010 و2014 و2019.

يليه في ذلك منتخبات قطر وعمان والإمارات والبحرين، حيث حقق كل منهم الوصافة 4 مرات. وفي المقابل، يظهر المنتخب العراقي في هذه القائمة بمرتين فقط، بينما الكويت صاحبة الرقم القياسي في البطولات هي الأقل تحقيقاً للوصافة بمرة واحدة فقط في عام 1979، مما يشير إلى أن المنتخب الكويتي كان غالباً ما يحسم مبارياته النهائية لصالحه.

إن بطولة كأس الخليج تتجاوز في جوهرها مجرد التنافس على كأس أو ميدالية، فهي تمثل المرآة التي تعكس توازنات القوى الكروية في المنطقة وتحولاتها عبر الأجيال. وبالرغم من تطور كرة القدم ودخول المنتخبات الخليجية غمار المنافسات العالمية، تظل هذه البطولة هي الأكثر خصوصية نظراً لقدرتها على إحياء الذاكرة الجماعية وصناعة مواجهات تتسم بالحساسية التاريخية والجغرافية.

إن الجمع بين زخم المونديال وعراقة كأس الخليج في نسخة جدة 2026 سيجعل من هذا الحدث تظاهرة رياضية فريدة من نوعها، حيث تلتقي الخبرات العالمية بالطموحات الإقليمية في قلب مدينة جدة التي تستعد لاستقبال الجماهير من كافة أنحاء الخليج في عرس كروي ينتظره الملايين





Arabian Gulf Cup 27 Draw Ceremony Scheduled for Tomorrow in Saudi ArabiaThe 27th edition of the Arabian Gulf Cup (Gulf 27) will take place tomorrow (Tuesday) in Saudi Arabia, with the draw ceremony scheduled for 4 PM at the Culture Square - Arts Center building in Jeddah. The event will be attended by the President of the Arabian Gulf Cup Football Federation, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, the President of the Saudi Football Federation, Yasser Al-Mashal, and representatives from the eight participating national teams.

