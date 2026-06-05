قرعة كأس العالم 2026: السعودية في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر

أوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب السعودية في المجموعة الثامنة القوية إلى جانب إسبانيا حاملة لقب أوروبا وبطلة العالم 2010، وأوروغواي المتوجة باللقب مرتين، والرأس الأخضر الذي يشارك لأول مرة في تاريخه. ويسعى الأخضر لتكرار إنجاز بلوغ دور الـ16 كما فعل في مونديال 1994. يواجه منتخب السعودية، ضمن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026، منتخبات إسبانيا حامل لقب بطولة أوروبا، والرأس الأخضر، وأوروغواي.يعد منتخب إسبانيا المرشح الأوفر حظًا لاعتلاء صدارة المجموعة الثامنة، حيث يدخل بطل كأس العالم 2010 هذه البطولة بصفته حامل لقب كأس أمم أوروبا. ورغم ذلك، لم تتمكن

أوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب السعودية في المجموعة الثامنة القوية إلى جانب إسبانيا حاملة لقب أوروبا وبطلة العالم 2010، وأوروغواي المتوجة باللقب مرتين، والرأس الأخضر الذي يشارك لأول مرة في تاريخه.

ويسعى الأخضر لتكرار إنجاز بلوغ دور الـ16 كما فعل في مونديال 1994. يواجه منتخب السعودية، ضمن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026، منتخبات إسبانيا حامل لقب بطولة أوروبا، والرأس الأخضر، وأوروغواي. يعد منتخب إسبانيا المرشح الأوفر حظًا لاعتلاء صدارة المجموعة الثامنة، حيث يدخل بطل كأس العالم 2010 هذه البطولة بصفته حامل لقب كأس أمم أوروبا. ورغم ذلك، لم تتمك





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كأس العالم 2026 منتخب السعودية منتخب إسبانيا منتخب أوروغواي منتخب الرأس الأخضر

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